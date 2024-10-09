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Cloudflare ブログ

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リゾルバ

macOS と Windows向けのWARPベータ版の発表

2020-04-01

WARP1.1.1.1セキュリティスピードと信頼性プライバシーBetaリゾルバDNS製品ニュース

昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...

Android 9 Pieの1.1.1.1でプライベートDNSを有効にする

2018-08-16

1.1.1.1リゾルバIPv6DNSTLSセキュリティプライバシー

最近、Googleが正式に立ち上げたAndroid 9 Pieには、Ditital Wellbeing、セキュリティ、プライバシーに関するさまざまな新機能が含まれています。ベータ版またはアップデート後に携帯電話のネットワーク設定を覗いてみた方は、新しいプライベート DNS モードがAndroidでサポートされるようになったことにお気づきかと思います。...

その他の投稿

2018年4月01日

プライバシー優先の最速の消費者向けDNSサービス「1.1.1.1」を発表

Cloudflareのミッションは、より良いインターネットを構築することです。本日、リリースしたプライバシー優先のインターネット最速の消費者向けDNSサービスである1.1.1.1を通じて、このミッションに向かって新たな一歩を進めることができたことを大変喜ばしく思っています。この記事では、このサービスについて概説し、当社がこのサービスの提供を決意した理由を詳しく説明します（当社のサービスの構築方法を技術面から詳しく知りたい方は、オラフール・グッドムンソンの関連記事をご確認ください）。...

製品ニュース
リゾルバ
1.1.1.1
DNS

2018年4月01日

DNSリゾルバー、1.1.1.1のご紹介（冗談ではなく）

Cloudflareのミッションは、より良いインターネットを構築することです。そして本日、DNSリゾルバー1.1.1.1 - 再帰的なDNSサービスをリリースします。このサービスでは、より速く、安全で、プライバシー中心のパブリックDNSリゾルバーを構築することで、インターネットの基盤をより強固なものにしています。...

DNS
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