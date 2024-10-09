DNSSECリソースを枯渇させる新たな脆弱性の修復
2024-02-29
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...続きを読む »
2024-02-29
Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...続きを読む »
2023-02-28
1.1.1.1をはじめ、さまざまな製品を支える新しいDNSプラットフォームをご紹介します...
2020-04-02
当社は、過ちを犯しました。この過ちにより、ファミリー向けサービスを提供する新1.1.1.1がうかつにも、多くのLGBTQIA+サイトをブロックしてしまいました。何が、なぜ起きたのか、そしてそれにどのように対処したのかを順にお話しします。...
2018年4月01日
Cloudflareのミッションは、より良いインターネットを構築することです。本日、リリースしたプライバシー優先のインターネット最速の消費者向けDNSサービスである1.1.1.1を通じて、このミッションに向かって新たな一歩を進めることができたことを大変喜ばしく思っています。この記事では、このサービスについて概説し、当社がこのサービスの提供を決意した理由を詳しく説明します（当社のサービスの構築方法を技術面から詳しく知りたい方は、オラフール・グッドムンソンの関連記事をご確認ください）。...
2018年4月01日
Cloudflareのミッションは、より良いインターネットを構築することです。そして本日、DNSリゾルバー1.1.1.1 - 再帰的なDNSサービスをリリースします。このサービスでは、より速く、安全で、プライバシー中心のパブリックDNSリゾルバーを構築することで、インターネットの基盤をより強固なものにしています。...