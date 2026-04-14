保護非人類身分：自動撤銷、OAuth 和限定範圍的權限

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智慧體可協助您以前所未有的速度建立軟體，但要確保您的環境及所編寫程式碼的安全性（避免人為錯誤與惡意行為），則需要付出切實的努力。 開放 Web 應用程式安全專案 (OWASP) 詳細列舉了自主式 AI 系統中存在的許多 風險 ，其中包括認證外洩、使用者身分冒充以及權限提升等風險。這些風險可能對您的環境造成極其嚴重的破壞，例如阻斷服務攻擊、資料遺失或資料外洩，進而引發難以估量的財務損失和聲譽損害。

這是一個身分識別問題。在現代開發中，「身分」不僅僅指人，還包括智慧體、指令碼及代表您行事的第三方工具。要保護這些非人類身分，您需要管理其整個生命週期：確保其認證（權杖）不會外洩、查看哪些應用程式透過 OAuth 擁有存取權，並使用細粒度的 RBAC 來限制其權限。

今天，我們推出多項更新來滿足這些需求：可掃描的權杖，用於保護您的認證；OAuth 可見度，以便於您管理各類主體；以及限定資源範圍的 RBAC，幫助您對安全策略進行精細化調優。

在 自主智慧體 時代保護網際網路，我們必須重新思考如何處理身分識別。無論請求來自人類開發人員或 AI 智慧體，每次與 API 的互動都依賴三個核心支柱：

主體（旅行者）： 這是身分本身——即「誰」。可能是您透過 OAuth 登入，或是使用 API 權杖來部署程式碼的背景智慧體。

認證（護照）： 這是該身分的證明。在這個世界中，您的 API 權杖就是您的護照。如果它被盜或洩露，任何人都可以「冒充」您的身分。

政策（簽證）：這定義了該身分被允許做什麼。僅僅擁有有效護照並不意味著您擁有進入每個國家的簽證。政策確保即使是一個經過驗證的身分，也只能存取其所需的特定資源。

當這三個支柱沒有被一起管理時，安全性就會瓦解。您可能會遇到使用被盜認證的有效主體，或是合法的身分卻擁有過於寬鬆的政策。

洩露權杖偵測

智慧體與其他第三方應用程式使用 API 權杖來存取 Cloudflare API。我們觀察到，人們最常意外洩露其機密的方式之一，便是將其推送到公開的 GitHub 存放庫。 GitGuardian 報告指出，去年有超過 2,800 萬筆機密資訊被發布到公開的 GitHub 儲存庫，而 AI 正導致外洩速度比以往快了 5 倍。

如果 API 權杖是數位護照，那麼將其洩露到公開存放庫，就如同將您的護照遺忘在公園長椅上。任何找到它的人都可以冒充該身分，直到該文件被註銷。我們與 GitHub 的合作夥伴關係，就如同這些認證的全球「失物招領處」。在您意識到護照遺失之前，我們就已經辨識出該文件、透過校驗和驗證其真實性，並將其作廢以防止不當使用。

我們正與數個領先的認證掃描工具合作，協助主動找出您洩露的權杖，並在其被惡意使用前將其撤銷。我們明白，這並非「是否會發生」的問題，而僅僅是「何時發生」的問題——無論是您、您的員工，還是您的一個智慧體，總會犯下錯誤，將機密推到不該出現的地方。

我們已與 GitHub 建立合作夥伴關係，並參與他們的機密掃描計畫，以便在公開和私人存放庫中尋找您的權杖。如果我們收到通知，有權杖已洩露至公開存放庫，我們將自動撤銷該權杖，以防止其被惡意使用。對於私人存放庫，GitHub 會向您傳送通知，提示您清理其中洩漏的 Cloudflare 權杖。

運作方式

我們已將最新的權杖格式（詳見下文！）分享給 GitHub。如今，GitHub 會在處理每個提交 (Commit) 時，對這些格式進行掃描。一旦偵測到疑似洩漏的 Cloudflare 權杖，系統便會（透過校驗和）驗證其真實性，然後向我們傳送 Webhook 通知以進行撤銷；最後，我們會透過電子郵件通知您，以便您在 Cloudflare 儀表板 (Dashboard) 設定中產生新的權杖。

這意味著，一旦發現安全漏洞，我們就會立即修補。在您意識到自己犯錯時，我們已經將其修復了。

我們希望這是您永遠不需要用到的功能，但我們的合作夥伴會持續監控洩露情況，以協助保障您的安全。

Cloudflare One

Cloudflare One 客戶同樣受到保護，免於此類洩露風險。透過設定 認證與機密 DLP 設定檔，組織可以在認證可能流經的各個環節啟用防護措施：

然而，最新穎的暴露途徑是 AI 流量。 Cloudflare AI Gateway 整合了相同的 DLP 設定檔，以即時掃描並封鎖傳入的提示和傳出的 AI 模型回應。

其他認證掃描工具

認證掃描要發揮作用，關鍵在於我們能在您所在之處提供保護。因此，我們正與多個開源和商業認證掃描工具合作，確保無論您使用何種機密掃描工具，都能獲得保護。

運作方式

至今為止，Cloudflare 的 API 權杖看起來相當普通，因此認證掃描工具難以準確地高度辨識它們。這些自動化安全工具會掃描您的程式碼存放庫，尋找暴露的認證，如 API 金鑰、權杖或密碼。「cf」前綴讓 Cloudflare 權杖能立即被高度確信地辨識，而校驗和則讓工具能輕鬆進行靜態驗證。您現有的權杖將繼續有效，但您產生的每個新權杖都將使用可掃描的格式，以便能被輕易且高度確信地偵測到。

認證類型 用途 新格式 使用者 API 金鑰 與您使用者帳戶綁定的舊版全域 API 金鑰（完整存取權） cfk_[40 characters][checksum] 使用者 API 權杖 為特定權限建立的範圍化權杖 cfut_[40 characters][checksum] 帳戶 API 權杖 由帳戶（而非特定使用者）擁有的權杖 cfat_[40 characters][checksum]

開始使用

如果您已有現有的 API 權杖，您可以重新產生權杖，以建立一個新的、可掃描的 API 權杖。此操作雖非強制，但建議您這麼做，以確保您的權杖萬一外洩時能夠被輕鬆發現。

雖然 API 權杖通常由您自己的指令碼和智慧體使用，但 OAuth 是您管理第三方平台存取權限的方式。兩者都需要清晰的可見度，以防止未經授權的存取，並確保您確切知道有誰（或什麼）能存取您的資料。

改善 OAuth 同意體驗

當您使用 OAuth 將像 Wrangler 這樣的第三方應用程式連接到您的 Cloudflare 帳戶時，即授予該應用程式存取您帳戶資料的權限。隨著時間推移，您可能會忘記最初為何授予某個第三方應用程式存取您帳戶的權限。過去，沒有一個集中的地方可以檢視和管理這些應用程式。從今天開始，有了。

未來，當第三方應用程式請求存取您的 Cloudflare 帳戶時，您將能夠檢閱：

哪個第三方應用程式 正在請求存取，以及該應用程式的資訊，例如名稱、標誌和發布者。

第三方應用程式請求存取 哪些授權範圍 。

授予該第三方應用程式存取哪些帳戶的權限。

之前 之後





並非所有應用程式都需要相同的權限；有些僅需要讀取資料，有些可能需要變更您的帳戶。在授予存取權限前理解這些範圍，有助於您保持最低權限原則。

我們還新增了 「已連線應用程式」 體驗，讓您可以看到哪些應用程式有權存取哪些帳戶、哪些範圍/權限與該應用程式相關聯，並在需要時輕鬆撤銷該存取權限。

開始使用

開始使用OAuth 授權與撤銷功能的改進現已推出。請造訪「我的個人檔案」>「存取管理」>「已連線應用程式」，查看目前有哪些應用程式有權存取您的帳戶。

對於正在與 Cloudflare 建立整合的開發人員，請關注 Cloudflare 更新記錄 ，我們很快就會發布更多公告，指導您註冊屬於自己的 OAuth 應用程式！

細粒度的資源層級權限設定

如果權杖是護照，那麼限定資源範圍的權限就是其中的簽證。擁有有效護照讓您能通過大門，但它不應賦予您進入建築物中每個房間的權限。透過將權限範圍縮小到特定資源（例如單一的負載平衡器集區或特定的 Gateway 政策），您可以確保，即使身分已經驗證，它也僅擁有前往絕對必要之處的「簽證」。

去年，我們 宣布 在 Cloudflare 的 角色型存取控制 (RBAC) 系統中，為多項 Zero Trust 產品支援限定資源範圍的權限。這讓您能為使用者和智慧體設定恰當的權限，以最小化安全風險。我們已將此功能擴展到數項新的資源層級權限。資源範圍現已支援：

存取應用程式

存取身分識別提供者

存取原則

存取服務權杖

存取目標

我們也對 API 權杖的建立流程進行了全面重構，讓客戶能夠更輕鬆地直接從 Cloudflare 儀表板佈建與管理帳戶 API 權杖。

運作方式

當您將成員新增到您的 Cloudflare 帳戶或建立 API 權杖時，通常會為該主體指派一項政策。權限政策賦予主體執行某項動作的權限，無論是管理 Cloudflare One 存取應用程式，或是管理 DNS 記錄。沒有政策，主體可以進行驗證，但它們未經授權，無法在帳戶內執行任何動作。

政策由三個元件組成：主體 (Principal)、角色 (Role) 和範圍 (Scope)。「主體」是您授予存取權的對象，無論是真人使用者、API 權杖之類的非人類身分 (NHI)，或是日益增多的、代表使用者行事的智慧體。「角色」定義了允許他們執行的動作。「範圍」則決定了這些權限適用的位置，以往這僅限於整個帳戶或個別區域。

新的權限角色

我們也將在帳戶和區域層級更廣泛地擴展角色範圍，並為許多產品推出多個新角色。

帳戶範圍 CDN 管理 MCP 入口網站 Radar Request Tracer SSL/TLS 管理

區域範圍 Analytics Logpush Page Rule 網路安全中心 Snippets 區域設定



開始使用

資源範圍及所有新的帳戶與區域層級角色，現已提供給所有 Cloudflare 客戶使用。您可以透過 Cloudflare 儀表板、API 或 Terraform 來指派帳戶、區域或限定資源範圍的政策。

有關所有可用角色的完整細分以及範圍的運作方式，請參閱我們的 角色 和 範圍文件 。

保護您的帳戶

這些更新提供了建構真正最低權限架構所需的細粒度基礎元件。透過改進我們管理權限和認證的方式，開發人員和企業可以對存取 Cloudflare 的使用者、應用程式、智慧體和指令碼的安全性狀態更有信心。最低權限並非新概念，對於企業而言，它也從來都不是一個可選項。無論是人類管理員在管理區域，或是智慧體以程式化方式部署 Worker，期望都是一樣的：他們僅應被授權執行被指派的工作，除此之外，別無其他。

基於今天的發佈內容，我們建議廣大客戶採取以下措施：