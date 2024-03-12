Security Week (TW)

藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本 ...

這篇部落格文章將介紹 LavaRand 中新增的「混亂」來源，以及如何在下一個應用程式中利用該混亂 ...

2024 年，預計將舉行 80 多場全國選舉，直接影響人數約為 42 億。在 Cloudflare，我們準備透過提供安全性、效能和可靠性工具，幫助促進民主進程，來支援選舉領域的一系列參與者 ...

我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊 ...

推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境 ...