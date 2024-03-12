Security Week (TW)

Log Explorer：監控安全事件，無需第三方儲存
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024/03/08
這篇部落格文章將介紹 LavaRand 中新增的「混亂」來源，以及如何在下一個應用程式中利用該混亂...
2024/03/07
2024 年，預計將舉行 80 多場全國選舉，直接影響人數約為 42 億。在 Cloudflare，我們準備透過提供安全性、效能和可靠性工具，幫助促進民主進程，來支援選舉領域的一系列參與者...
2024/03/07
我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊...
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月06日 下午2:00
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024年3月05日 下午2:02
今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態...
2024年3月04日 下午2:02
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024年3月04日 下午2:00
惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆...
2024年3月04日 下午2:00
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2024年3月04日 下午2:00
安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型...
2024年3月04日 下午2:00
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024年3月03日 下午6:00
Cloudflare 的安全長在介紹 2024 年 Security Week 時，分享了對過去一年威脅、安全事件以及全球 CISO 關鍵優先事項和顧慮的真知灼見...
2023年3月17日 下午1:00
在 Cloudflare，我們會使用 Workers 平台和我們的產品堆疊來建構新的服務。閱讀我們如何將新的 DMARC 管理解決方案完全建置在 API 之上...
2023年3月15日 下午1:00
今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了...