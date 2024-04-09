Developer Platform (TW)

Browser Rendering API 正式上市，推出 Cloudflare Snippets、SWR，並向所有使用者提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2024/04/03
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024/04/01
任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...
2024/04/01
Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求...
2024年3月14日 下午12:30
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...
2024年3月04日 下午2:02
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024年3月04日 下午2:00
惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆...
2024年3月04日 下午2:00
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2023年11月14日 下午2:00
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...
2023年9月28日 下午1:00
D1 現已推出公測版，其主題為「擴展」：憑藉更高的每個資料庫儲存限制以及建立更多資料庫的能力，我們正在釋放開發人員在 D1 上構建生產規模應用程式的能力...