Cloudflare One (TW)

Magic Cloud Networking 簡化了公有雲端的安全、連線和管理
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...繼續閱讀 »
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...繼續閱讀 »
2024/02/07
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023/11/16
管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力...
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...
2023/09/07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年7月13日 下午1:00
Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配...
2023年5月15日 下午1:00
透過 Cloudflare One，保護團隊的 AI 工具使用情形...
2023年3月14日 下午11:11
為了破壞信任和欺騙毫無戒心的受害者，威脅執行者會排山倒海地使用熱點時事作為誘餌。最新事件是有關矽谷銀行的新聞，必須加以留意和保持警惕，防止投機分子利用 SVB 做為誘餌發動網路釣魚活動...
2023年2月03日 下午2:00
現在，管理員可以使用 Gateway 流量輸出原則來判定使用哪些輸出 IP 以及何時使用...
2023年1月13日 下午2:00
今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援...
2023年1月13日 下午2:00
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...
2023年1月11日 下午1:00
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...
2023年1月10日 下午2:00
目前，有超過 10,000 個組織信任 Cloudflare One 來連線和保護其使用者、裝置、應用程式與資料。在 CIO Week 中，我們與一些最大規模客戶的領導者洽談，以便更深入瞭解為什麼他們選擇 Cloudflare...
2021年12月10日 下午1:59
Cloudflare One 與 Microsoft 合作，以最佳化使用者與 Microsoft 365 的連線能力...
2021年12月05日 下午8:58
企業的資訊長都面臨著巨大挑戰。現今多數的企業網路似乎仍停滯在五年甚至十年前的階段，網際網路生態的改變使得企業網路出現可見度及安全性漏洞、高成本營運開銷，企業網路也變得脆弱不堪。...