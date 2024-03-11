Cloudflare One (TW)

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2023年1月13日 下午2:00

適用於私人網路的 Cloudflare 應用程式服務：使用您已經喜歡的工具完成更多工作

今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援...

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