欢迎来到 Cloudflare 的 Impact Week

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在 Cloudflare 早期，我们制定了一项政策，就是招聘任何新人都得在我或联合创始人 Michelle 这里面试。如今仍是如此，不过我们现在有 3,000 多名员工，还在继续招募杰出人才，并且由于我们时间是有限的，还得聘请一些高级主管来帮助处理这些末轮面试事宜。

起初，这些面试是为了帮助筛选出我们小规模团队的新成员。但随着我们团队的扩容，这些面试的目的也相应改变了。如今，等到某应聘者在我这里做末轮面试的时候，我们已经做好聘用的决定了，所以很少是为了筛选。相反，主要目的是确保加入我们的每个人能与我们团队的某个资深成员开展积极对话，这样如果他们未来发现什么不对劲的地方，就能大胆向某位领导汇报。我想，正因为如此，这些面试成了我的最重要工作之一。

但对我来说，还有另一个目的。我能够直接听到应聘者选择应聘的理由。这可以说是我们在哪方面做得对的晴雨表，由公司外部的人给出评估。而且，几乎每天，我都会听到类似这样的观点：新员工想加入 Cloudflare 的最普遍理由是因为我们的使命和我们的影响力广度。

我们的团队希望自己的工作为我们服务的数百万用户以及我们决策所影响的下游数十亿互联网用户带来真实的积极影响。每次我们准备录用的应聘者说出类似下面这样的话时，我都很开心：“当 Cloudflare 发布一项新的功能或产品时，你们让整个互联网变得更美好。我也想成为其中一员。”正因为如此，我也总是对自己的工作感到骄傲。

我们“帮助打造更好的互联网”的使命似乎已经存在很长时间了，但其实这并不是我们一开始就设想好的。它是随着我们团队和产品的自然壮大而发展的。如今，它已融入 Cloudflare 的文化基因。我们的团队一直对互联网及其为善的潜力抱着乐观态度，尤其是在安全、隐私、可互操作性和广泛可用性等特定价值观受到尊重的情况下。

正因为如此，我们在过去几年总能轻松专注于维护隐私。我们从未将客户数据售卖给营销人员，因为那可算不上是打造更美好互联网的愿景，所以到了需要遵守新的隐私法律时，我们并不需要收缩运营范围或削减营收线条。相反，我们推出了 Universal SSL，用于广泛扩展互联网的加密，并且我们还创建了我们第一款面向消费者的产品：隐私优先的 DNS 解析器。

然而，随着我们开始今年的 Impact Week，我们显然发现互联网面临的许多挑战，不过我们认为互联网的机遇仍然远超挑战。在全世界，我们发现一些国家/地区将充分利用互联网潜力的机遇拒之门外，却通过新的法律法规，设法狭隘地控制互联网以满足自己的私心，包括在一些情况下实现商业优势、审查制度或监控等事项。

例如，围绕俄罗斯入侵乌克兰的事情，我们发现俄罗斯政府发起网络攻击并利用有针对性的互联网中断来进一步折磨乌克兰人民，同时迫使俄罗斯公民仅使用和查看俄罗斯政府所控制的互联网工具和信息。

然而尽管面临所有这些挑战，我们仍能看到各行各业的人们和公司（包括 Cloudflare）齐心协力帮助乌克兰抵御这些攻击，竭尽所能让互联网尽快恢复正常。战争持续快一年之后，尽管受到一个非常强大国家的强势干预，互联网在乌克兰仍是一股为善的积极力量，使人们能够将俄罗斯政府的暴行公之于众，并让俄罗斯国内持不同政见者有机会躲避审查制度的铁爪。俄罗斯今年早些时候对我个人实施了制裁，我将这视为一种荣誉勋章，因为这表明我们做了正确的事情。

与此同时，互联网的美好前景继续带来更多机遇，尤其是在世界上仍在发展中的地区。在这些国家/地区，可靠、安全的互联网访问程度得以提升，就能够促进教育、医疗和商业等领域的发展，而这些领域在过去几十年长期裹足不前。

而且最近我们看到，在伊朗，一些人因试图动摇专制政府的控制而受到压迫，互联网仍是解放他们的最有力工具。因此美国政府采取了有点不寻常的举措，放松对伊朗的一些制裁，以便让 Cloudflare 等公司获得更大的自由，确保伊朗的普通民众能够访问互联网来支持其事业。

虽然战争、压迫和错误信息自人类存在以来就如影随形，但互联网是一种新生事物，能够让边缘化的人群齐聚一堂，他们之前由于距离、镇压或资源等问题而无法彼此联系和互动，互联网则解决了这些难题。为了确保互联网能够兑现这部分承诺，Galileo 项目在今年迎来八周年纪念日，并继续支持团结印度弱势女孩、尼罗河流域的 LGBTQIA+ 社区、在隐秘环境中需要医疗保健服务的避难者的团体。总的来说，我们通过 Galileo 项目为 100 多个国家或地区的 2,100 多个组织提供了 Cloudflare 的服务。这是我最引以为傲的工作之一。

在今年 Impact Week 期间，我们会推介其他案例，讲述互联网（尤其是 Cloudflare）如何为改善我们的世界带来乐观机会。这包括整个世界，尤其是随着互联网准备好进一步填补自互联网诞生以来发展中世界所存在的互联网服务不足情况。

我们会介绍 Cloudflare 如何专注于我们自己对节能减排方面的影响力，以及我们应用于我们产品和运营的经验教训，以便确保我们担当全球资源的负责任管理者。我们会回顾我们在哪些方面做了积极努力，以确保受益于互联网所需的必要资源并不仅限于预算充足、有资源购买最佳工具的大公司。

从个人和小企业到非营利组织和其他社区组织，我们希望确保网络安全和可靠性的成本合理适度，以免将希望充分利用互联网的有志者拒之门外。特别是今年，我们着力确保包括地方政府和关键基础设施在内的敏感群体能够受益于新的 Zero Trust 工具，这些工具日益成为所有组织的必备工具。

在本周结束时，我们将发布年度影响报告，全面回顾我们处理这些问题的方法，尤其是涉及可持续发展以及如何确保让互联网继续成为广泛可用、坚持原则的地方。

这些是指导我们公司行事的核心原则，令我们引以为傲。虽然我们当中许多人每天醒来的第一件事就是扫描互联网，看看有没有什么最新网络攻击需要处理，或者互联网上有没有什么最新的拥塞需要缓解，一想到互联网为数十亿人带来更美好生活的前景，我们就会精神振奋。今年的 Impact Week，我们会在醒来的第一时间与大家分享这些案例，介绍我们的使命。希望大家也和我们一样对此充满期待。