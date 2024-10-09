Cloudflare 第 12 代服务器：2U1N 外形尺寸，更大、更好、更散热

2023-12-01

多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性 ...