Cloudflare 的 ML Ops 平台
2023-12-07
为了帮助我们的团队继续高效创新，我们的 MLOps 团队与 Cloudflare 的数据科学家合作实施了以下最佳实践...继续阅读 »
2023-12-07
为了帮助我们的团队继续高效创新，我们的 MLOps 团队与 Cloudflare 的数据科学家合作实施了以下最佳实践...继续阅读 »
2023-12-01
多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性...
2023-01-25
增强 Arm 安全启动链，提高现代系统的平台安全性...
2022-12-14
我们的硬件可持续性倡议包括尽可能久地使用硬件组件、在到期退役时以负责任的方式回收，并为我们的工作负载选择最节能的方案...
2022-12-14
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022年5月26日
Cloudflare 处理固件漏洞的方法以及我们如何保护内部数据...