用我们的最新影响报告为 2022 年画上圆满句号

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Impact Week 即将闭幕，我们发布了很多振奋人心的关于新计划和功能的公告，今天我们会发布 2022 年影响报告。

简而言之，影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何帮助打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展。我们在报告中展示了 Cloudflare Impact 计划取得的成功，庆祝了奖项及殊荣，并介绍了我们对待透明和隐私等基本价值观的方法。

我们坚信，更好的互联网是坚持原则的表现，适用于所有人，并且可持续；这些是我们在编制报告时所围绕的三个主题。影响报告还充当我们的披露信息存储库，这些信息与我们对全球报告倡议组织 (GRI)、可持续发展会计准则委员会基金会 (SASB) 和联合国全球契约组织 (UNGC) 的承诺相吻合。

查看完整报告以：

了解我们如何扩展 Cloudflare Impact 计划的价值和范围

查看我们最新的多样化统计数据以及我们最新的员工资源组

了解我们如何支持人道主义和人权事业

阅读 Impact Week 公告的快速摘要

审查我们如何计算和验证排放数据2022 年是非凡的一年，我们扩展了 Cloudflare Impact，并朝更好互联网的目标迈出了较大步伐，而在 2023 年，我们致力于实现更高远的目标。要了解我们在来年的进展，请在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们，并留意我们在 Cloudflare Impact 页面上的更新。