Cloudflare 如何倡导更好的互联网

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谈论帮助建设更好的互联网时，我们指很多事情。有时，它是指将普及过去只有最富有和最精通技术的公司才能使用的技术，有时是指保护最脆弱的群体免受网络攻击和在线控诉。互联网也不是存在于真空中。

作为一家全球性公司，我们看到互联网的未来受到政府、法规和民众的影响。如果我们想帮助建立一个更好的互联网，我们必须确保我们能够置身于许多互联网相关的重要对话进行的地方，并分享 Cloudflare 的观点。这就是为什么我们坚信公共政策的价值。

我们认为本周将是一个分享 Cloudflare 原则和我们政策参与理论的好机会。因为从本质上讲，公共政策方法需要通过公司的行动和言论反映出他们是谁。作为一家公司，我们相信帮助政府了解公司如何运作，帮助我们的员工了解政府和立法者如何运作是有真正价值的。特别是现在，许多司法管辖区正在通过影响深远的法律，从内容审核法律到新的、要求更高的网络安全法规，这些法律将塑造互联网的未来。

Cloudflare 的三个核心价值观是：坚持原则，求知不倦，公开透明。所谓坚持原则，指在考虑正确的行动方针时深思熟虑、始终如一、长期坚持。所谓求知不倦，指直面巨大挑战，理解事物背后的原因和方式。所谓公开透明，指内部和外部都清楚我们为什么和如何做出行动决策。

我们参与公共政策的方法旨在将这三个价值观融入我们与利益相关者的接触中。在选择正确的优先事项时，我们是经过深思熟虑的，一旦选择对某个特定主题采取行动，我们将会始终如一。我们对世界各地政府和机构就互联网的未来进行的重要政策对话感到好奇，并希望了解辩论中的不同观点。在谈论我们的政策立场时，我们的目标是尽可能透明，例如，撰写博客，向公众咨询提交意见，或者与政策制定者和业内同行进行对话。例如，本篇博文也是为了公开我们在倡导方面做出的实际努力。

Cloudflare 为何与众不同？

大约 20% 的网站使用我们服务，包括免费服务，因此 Cloudflare 保护广泛的客户以防网络攻击。我们的业务模式依赖于规模经济，客户选择将产品和服务添加到我们的入门级网络安全保护中。这意味着我们的政策视角非常广阔：我们正在倡导为客户建设更好的互联网，包括财富 1000 强企业，以及拥有业余博客的个人开发人员或小型企业网站。这也意味着我们的视角是独特的：我们拥有一个独特的商业模式，因此我们的视角往往是别人所不能代表的。

战略

我们并不天真：我们不相信一家成长中的公司能像某些互联网注，参与的问题也没有大公司那么多。那么我们如何确定优先事项呢？我们有关如何和何时参与的经验是什么呢？

我们的出发点是考虑对我们自身活动影响最大的政策发展。哪些问题会迫使我们改变模式？导致重大（财务）影响？扭曲激励机制以加强网络安全？接下来考虑的是，我们对该政策问题的看法是否与业内其他公司有很大不同。它对我们是否重要，但我们与其他网络安全、基础设施或云计算公司持有相同的观点吗？那么我们不予考虑。例如，虽然改变企业税率可能会对我们的业务产生重大的财务影响，但我们对此并没有独特的看法。因此不会列入我们的清单。但隐私问题呢？作为一家为实践隐私而设计的公司，并支持和开发有助于确保互联网隐私的标准，我们认为自己具备独特的视角。而且，关键在于：我们认为隐私对互联网的未来至关重要。因此，我们参与隐私相关公共政策。然后就是我们独特的优势位置，来源于我们的全球网络。这通常会给我们提供重要的洞察和数据，用于就相关问题向政策制定者提供教育。

我们的参与渠道

1我们的公共政策团队包括在加入 Cloudflare 之前从事过政府、律师事务所和科技行业工作的人。他们在职业生涯中建立的非正式网络、专业关系和专业知识，有助于确保 Cloudflare 参与到有关互联网的重要政策对话。我们没有政治行动委员会，也不进行政治捐款。

如前所述，我们尝试专注于我们可以有所作为的问题，在这方面我们有独特的兴趣、观点和专业知识。尽管如此，有许多政策和法规不仅会影响 Cloudflare，还会影响整个互联网生态系统。为了跟踪世界范围内的政策发展，并确保我们能够共享信息，我们加入了多个协会和联盟。

其中一些倡导团体代表特定行业，如软件公司或美国科技公司，并就其特定行业的各种相关政策问题与立法者进行接触。相比之下，其他团体则把倡议重点放在更具体的政策问题上。

除了正式的行业协会外，我们偶尔也会加入为特定倡议目的而组成的公司联盟或民间社会组织。例如，我们定期与“更强大的互联网联盟”(Stronger Internet coalition)接触，在世界各地分享有关加密、隐私和言论自由政策的信息。自不待言，鉴于我们作为一家公司对透明度的承诺，并按照我们自己的道德准则和法律合规要求，我们完全遵守世界各地司法管辖区的所有倡议相关规则。你也可以在政府实体的透明度登记册（如有）中找到我们，因为我们希望在倡导更好的互联网方面保持透明，今天我们在网站上发布了一份合作组织概述。