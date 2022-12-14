独立报告表明：转移到 Cloudflare 可减少碳足迹

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去年，Cloudflare 表示，尽管我们一开始并没有以减少互联网对环境的影响为目标，但这种情况已经改变：我们的使命是帮助建立一个更好的互联网，而一个更好的互联网显然必须是可持续的。

当我们继续在自身网络硬件的每个组件、所编写的每个软件和所支持的每个互联网协议中设法提升效率时，我们还希望从互联网架构的角度了解：通过将类似 Cloudflare 的公司提供那些网络安全、性能和可靠性功能从内部解决方案转移到云计算，将如何影响可持续性。

为此，今年早些时候，我们委托咨询公司 Analysys Mason 进行一项研究，以评估 Cloudflare 提供的各种网络产品相对本地解决方案的碳效率，例如防火墙、WAF、SD-WAN、DDoS 防护、内容服务器等。

尽管完整的报告要到明年才能出炉，我们很高兴能在这里分享一些初步结果：

Cloudflare Web 应用防火墙(WAF)“在中-低流量需求的情况下，所产生的碳比本地设备少 90% 左右。”

自不待言，我们对这些初步结果的可能性感到兴奋，并期待完整的报告。根据初步迹象，报告将显示转移到 Cloudflare 可在更多方面帮助减少基础设施的碳足迹。然而，就像 Cloudflare 的大多数事情一样，我们认为这只是一个开始。

互联网有许多环境影响需要解决，包括原材料开采、数据中心用水、回收和电子垃圾等等。但是，这些问题的紧迫性都比不上能源和排放。

根据联合国的数据，能源生产是温室气体排放的最大来源，约占全球排放量的 35%。考虑到运行世界各地的服务器、路由器、交换机、数据中心和互联网交换中心需要的所有电力，波斯顿咨询集团（Boston Consulting Group）发现 2% 的碳排放(每年约 10 亿公吨)来自互联网就不足为奇了。

从概念上讲，减少能源消耗产生的排放是相对直接的——过渡到零排放的能源，并更有效地使用能源以加速这一过渡。然而，实际上，将这些概念应用到地理上分布的、迥然而异的网络和系统(如全球互联网)则更为困难。

到目前为止，已经有很多文章讨论过如何提高单个网络硬件组成部分 （例如 Cloudflare 部署的 Arm CPU) 的效率和超级数据中心的电源使用效率（PUE）。然而，我们认为在整个网络堆栈的所有层以及互联网本身的基本架构中都可以获得显著的效率提高。我们认为这项研究是调查那些未开发领域的第一步。

由于最终报告仍在编撰中，报告发表时我们将获得关于其评估方法的更多信息。但是，如下为我们目前所知。

为了估计将企业网络功能(如 Cloudflare 提供的功能)转移到云端的相对碳节约量，Analysys Mason 的团队正在评估广泛的企业网络功能。其中包括防火墙、WAF、SD-WAN、DDoS 防护和内容服务器。对于每种功能，他们正在为各种场景建模，包括使用情况、不同规模和类型的组织，以及不同的运营条件。

每个本地设备的功率和容量数据均来自相关供应商的公开资料单。有关 Cloudflare 能源消耗的信息正在根据包含 Cloudflare 服务器总功耗、不同产品之间 CPU 资源和流量分配的内部数据集进行编制。

根据 Analysys Mason 反馈，最终报告预计将在 2023 年初出炉。在那以前，我们希望再次提请读者注意，随着研究继续进行，假设和方法改进，上面描述的初步 WAF 结果可能会发生变化。无论如何，我们都认为这些都是令人兴奋的进展，并期待着尽快分享完整的报告!

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