Cloudflare 获得 FedRAMP 授权以扩大对公共部门的保护范围

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我很高兴能宣布，我们的的公共领域服务套件 Cloudflare for Government 已经获得 FedRAMP Moderate 授权。联邦风险和授权管理计划(FedRAMP)是美国政府项目，为云产品和服务提供了一种标准化的安全评估、授权和持续监控方法。FedRAMP Moderate 授权展示了 Cloudflare 对客户信任的持续承诺，以及 Cloudflare for Government 保障和保护美国公共部门机构的能力。

主要优势

我们相信公共部门的客户应该得到与其他客户相同的体验——因此，我们并没有构建一个单独的平台，而是利用我们现有的平台来支持 Cloudflare for Government。Cloudflare 的平台可保护和加速任何互联网应用程序，而且无需增加硬件和安装软件，也不需要改动任何代码。它也是地球上最大、最快的全球网络之一。

与其他 FedRAMP 云提供商相比，Cloudflare 的主要优势之一在于我们拥有的数据中心数量，其中每一个都能够在本地运行我们完整的 FedRAMP 授权服务堆栈，采用我们私有骨干网上的单一控制平面。网络和安全服务只有在尽可能接近用户的地方运行时才能改善用户体验，即使用户不在东岸或西岸中心。其他云服务提供商在他们的 FedRAMP 环境中可能只有少数几个数据中心，而 Cloudflare for Government 包含了我们在美国的 30 多个数据中心。这为 Cloudflare for Government 客户提供了与非受严格监管客户所能期望的相同速度、可用性和安全性。

Cloudflare for Government 服务

Cloudflare for Government 是为美国政府和公共部门机构提供的一套服务，由我们的全球高韧性云网络提供，内置安全性和性能。

应用程序服务

“Web 应用防火墙（附带 API 保护）”提供了一个智能、集成和可扩展的解决方案，用于保护您的关键 Web 应用程序。“速率限制”（Rate Limiting）可以防止拒绝服务攻击、暴力登录尝试和其他针对应用层的滥用行为。“负载平衡”（Load Balancing）将流量从不健康的源服务器转移出来，并将其动态分配到最可用和响应最快的服务器池，从而提高应用程序性能和可用性。

机器人管理（Bot Management）实施管控善意和恶意机器人，帮助预防凭据填充、内容抓取、垃圾内容、库存囤积、信用卡填充和应用程序 DDoS。CDN 通过我们的全球网络提供超快速的静态和动态内容交付；它为用户提供了精确控制内容缓存方式的能力，帮助降低带宽成本，并利用内置的不计量 DDoS 防护。企业级 DNS 提供最快的响应时间，无与伦比的冗余，以及内置 DDoS 缓解和 DNSSEC 的高级安全性。

Zero Trust

“Zero Trust 网络访问”为应用程序创建安全边界，对每个特定请求的身份、上下文和策略依从性进行验证后才允许访问资源。通过在云端运行所有浏览器代码，“远程浏览器隔离”（RBI）为远程浏览提供了一个快速、可靠的解决方案。“安全 Web 网关”通过检查用户流量、过滤和屏蔽恶意内容、识别遭入侵的设备，以保护用户和数据。

网络服务

Cloudflare for Government 可使用 Cloudflare 的 “WAN 即服务” 取代你的传统 WAN 架构，该服务提供广泛的连接、基于云的安全性、性能和控制。L3/4 DDoS 可以保护您的网站、应用程序和网络 —— Cloudflare平均每天阻止 870 亿次威胁！“网络互连”（Network Interconnect）让您可以将自己的本地网络和云托管环境直接连接到 Cloudflare。

开发人员平台

Workers 提供一个无服务器执行环境，允许您创建全新的应用程序或扩充现有的应用程序，而无需配置或维护基础设施。Workers KV 是一个全球性的低延迟键值数据存储服务。它支持低延迟的极高读取能力，使其能够构建高度动态的 API 和网站，响应速度与缓存的静态文件一样快。Durable Objects 通过两个功能为 Workers 平台提供低延迟的协调和一致的存储：全局惟一性和事务性存储 API。

Cloudflare for Government 的下一步发展方向

我们的 Cloudflare for Government 产品套件获得 FedRAMP Moderate 授权我们帮助确保政府实体安全的第一步。我们本周早些时候就曾经表示，我们的重点不只是美国的公共部门。我们的 Zero Trust 目前在日本、澳大利亚、德国、葡萄牙和英国被用于保护关键基础设施。我们也通过 Cloudflare One Zero Trust 套件为符合 Project Galileo 和 Athenian 的组织免费提供保护。我们将扩展 Cloudflare for Government 套件，让世界各地的政府都有机会使用我们的服务来保护其资产和用户。

我们的目标是帮助政府机构增强网络安全，而不损害所有美国公民依赖的政府服务的客户体验。诚邀 Cloudflare for Government 的所有公共和私人部门合作伙伴进一步了解我们的能力，并与我们合作，为复杂环境中快速发展的安全需求开发解决方案。如有任何问题，请通过 [email protected] 联系我们。

如需进一步了解 Cloudflare 的 FedRAMP 状态，请访问 FedRAMP Marketplace。