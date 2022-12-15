与公民社会组织合作，使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭

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长期以来，关闭互联网一直是政府压制反对派和切断外界联系的工具。2021 年，维护全球互联网用户数字权利的组织 Access Now 发起的 KeepItOn 运动记录了 34 个国家至少 182 次互联网关闭。作为一种极端的审查形式，这些关闭很多发生在公众抗议、选举和战争期间，例如阿富汗、刚果民主共和国、乌克兰、印度和伊朗等国家和地区。

政府有一系列的方法来阻止或减缓通信，包括限速、IP 阻止 DNS 干扰、移动数据关闭和深度数据包检测，这些方法都有相似的目标：对信息施加控制。

尽管关闭互联网在很大程度上是公开的，但很难记录和跟踪政府实施这些措施的方式。关闭互联网不仅影响人们参与公民和政治生活以及经济的能力，而且对对民主体制的信任产生严重后果。

过去我们已经报告过这些关闭事件。在 Cloudflare Impact Week 期间，我们希望进一步介绍我们如何与公民社会组织合作，提供工具来跟踪和记录这些中断的范围。我们希望支持他们的关键工作，并提供他们所需的工具，以便他们能够追究责任，谴责利用关闭来压制异议的行为。

适用于公民社会的 Radar 互联网关闭警报

我们在 2020 年推出 Radar，旨在以我们的网络聚合数据为基础，揭示互联网的模式、洞察、威胁和趋势。Radar 甫一推出，我们就发现许多公民社会组织和从事民主建设工作的人士使用 Radar 来跟踪各国的趋势，以便更好地了解互联网使用的高低潮。

在内部，我们有一个针对潜在互联网中断的警报系统，用作有关网络模式变化和事件的预警。通过与使用 Radar 跟踪互联网的组织交流，我们进一步了解到，我们用于识别流量分布的内部工具，对于那些与受到这些关闭影响的实地人权维护者合作的组织是如何有用的。

为了确定提供工具以便在 Cloudflare 发现这些中断后向有关组织发出警报的最佳方式， 我们与 Access Now、Internews、Carter Center、National Democratic Institute、国际互联网协会（Internet Society） 和国际选举制度基金会（International Foundation for Electoral Systems） 等组织进行了交流。经过交谈，我们在 2021 年推出了 Radar 互联网关闭警报，用于在 Cloudflare 检测到流量大幅下降时提供警报，希望这些信息被用于记录、跟踪和追究有关机构对这些侵犯人权行为的责任。

自 2021 年以来，我们一直向公民社会合作伙伴提供这些警报以跟踪关闭。随着我们收集反馈以改进警报，我们看到许多合作伙伴正在寻找更多方法来将 Radar 和警报集成到现有的跟踪机制中。通过这样做，我们推出了 Radar 2.0 (含 API 访问），供学者、数据侦探、公民社会、人权组织和其他网络爱好者能免费使用，根据来自我们全球网络的数据，分析、可视化和调查全球的互联网使用情况。此外，我们还推出了 Cloudflare Radar Outage Center 以存档互联网中断事件，让公民社会组织、记者/新闻媒体和受影响方更容易追踪过去的互联网中断事件。

公民社会合作伙伴跟踪互联网关闭的工作亮点

我们相信，Cloudflare 的工作是开发工具，为互联网上的广泛参与者改善隐私和安全。借此，我们希望重点介绍一下公民社会合作伙伴所付出的努力。这些组织正在抵制有针对性的关闭，因为这些关闭会对世界各地的民主国家造成持久的损害。如下是他们的故事。

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Access Now 的 #KeepItOn 联盟于 2016 年发起，旨在帮助团结和组织世界各地的活动人士和组织的努力，以结束互联网关闭。它现在代表着来自全球 105 个国家/地区的 280 多个组织。STOP Project(Shutdown Tracker Optimization Project—— 关闭跟踪器优化项目)的目标最终是准确地记录和报告关闭，这需要仔细的验证。Access Now 经常使用多个来源来识别和了解关闭，其选择和组合取决于关闭发生的地点和方式。

该跟踪器使用定量和定性数据来记录特定年份中世界互联网关闭事件的数量，并描述这些关闭的性质，包括其规模、范围和原因。

Access Now #KeepItOn 数据分析师 Zach Rosson 解释说，“有时，我们通过技术测量等手段确认互联网关闭，而在其他时候，我们依靠上下文信息，如新闻报道或个人叙述。我们还努力记录一次具体的关闭是如何被下令的，以及它对社会的影响，包括为什么以及如何发生的。”

关于 Access Now 的 #KeepItOn 联盟如何使用 Cloudflare Radar，Rosson 说， “我们使用 Radar 互联网关闭警报（包括电子邮件和推文形式），将其作为一个可信的来源，以帮助验证关闭的发生。在为我们的年度报告编制关闭事件时，这些警报和它们的底层测量数据被用作数据集中的主要来源，因此它们也在存档意义上使用。Cloudflare Radar 有时是我们听到关闭消息的第一个地方，这在快速响应环境中非常有用，因为我们可以迅速动员起来核实关闭，并拥有强有力的证据以倡导反对关闭。”

记录的关闭事件实例包括：数据集中所含本地或国际新闻来源报告的事件，本地行为者通过 Access Now 数字安全帮助热线或 #KeepItOn 联盟的电子邮件列表报告的事件，或者直接从电信和互联网公司报告的事件。

Rosson 指出，“对于 Rada 2.0 和 API，我们计划使用这些资源来加速我们对来自不同来源的关机数据的响应、验证和发布。因此，Cloudflare Radar Outage Center(CROC)和相关的 API 端点对于我们访问及时的关闭信息非常有用，无论是通过短期内对 CROC 的目视检查，还是通过长期使用 API 将数据拉入一个集中式数据库。”

国际互联网协会(ISOC)

谈及国际互联网协会的 Pulse 平台，互联网协会通信总监 Susannah Gray 表示，该组织努力利用来自多个可信来源的数据，围绕政府强制关闭互联网，整理出有意义的信息，并以一种易于理解的方式让世界各地的每个人都能获得这些数据。ISOC 通过使用各种工具(包括 Radar)监控互联网通信来实现这一点。当他们看到一些可能表明互联网关闭发生中的迹象时，他们就会检查关闭是否符合他们的标准。某个关闭事件出现在 Pulse Shutdowns Tracker 上必须满足如下要求：

根据可信消息来源（包括政府公告和命令）证明是人为导致。

关闭互联网访问。

影响某个群体的访问。

一旦 ISOC 确定关闭是政府行为的结果 ，而非技术错误、路由错误配置或基础设施故障所致，他们就会编制一个事件页面，整理来自可信数据合作伙伴的相关测量数据，然后发布到 Pulse 关闭事件跟踪器。

ISOC 很多资源来跟踪关闭事件。Gray 介绍说，“Radar 互联网关闭警报对于在事件发生时引起我们的注意非常有用。通过方便地获得所提供的数据，有助于我们评估关闭的性质。如果一次关闭事件被确定为政府强制而为，我们通常会在 Pulse 关闭事件跟踪器上使用 Radar 图表截图，以帮助说明在关闭期间，流量是如何停止流入和流出一个国家的。我们提供到 Radar 平台的链接，以便有兴趣获得更深入数据的人能够找到更多信息。”

ISOC 的目标从来不是第一个报告政府强制关闭。相反，他们的使命是就关闭提供准确且有意义的信息，并探索其对经济和社会的影响。

Gray 进一步表示，“对于 Radar 2.0 及 API，我们计划将其作为我们正在开发的数据聚合工具的一部分。这个内部工具将把几个关闭警报和监控工具和源合并到一个系统中，以便我们能够更有效地跟踪事件。”

开放网络干扰观测站（OONI）

OONI 是一个测量互联网审查的非营利组织，包括屏蔽网站、即时通讯应用程序和规避工具/ Cloudflare Radar 是他们在检查报告的互联网连接中断时使用的主要公共数据源之一。例如，在报告伊朗抗议活动期间的关闭事件时，该组织就依赖于 Radar 数据。2022 年，该组织推出了 测量聚合工具包（Measurement Aggregation Toolkit，MAT）使公众能够跟踪全球的审查情况，并根据实时 OONI 数据创建自己的图表。 OONI 还与多个数字权利组织建立了合作关系 ，使用 OONI 工具和数据来监测和响应其所在地区的审查事件。

OONI 研究和伙伴关系总监 Maria Xynou 解释说， “Cloudflare Radar 是 OONI 在检查报告的互联网连接关闭时参考的主要公共数据源之一。具体来说，OONI 参考 Cloudflare Radar 以检查该平台是否就某个报告的互联网连接关闭事件提供了信号；将 Cloudflare Radar 信号与其他平台、相关公共数据源中可见的信号进行对比 (例如 IODA 和 Google 流量数据)。”

跟踪未来的关闭事件

随着我们与更多人权领域的组织合作，并了解如何将我们的全球网络用于做好事，我们渴望改进和创造新的工具，在数字时代保护人权。

如果您希望加入 Radar 互联网关闭警报，请联系 [email protected] 并关注 Cloudflare Radar 警报推特主页和 Cloudflare Radar Outage Center (CROC)。 如需使用 Radar API，请访问 Cloudflare Radar。