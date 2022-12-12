使用 Galileo 项目普及 Zero Trust 访问

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Project Galileo 于 2014 年启动，旨在保护言论自由免受网络攻击。世界上许多倡导新思想的组织都存在资金不足的问题，缺乏适当保障自身安全的资源。这意味着他们暴露在旨在阻挠和压制合法言论自由的网络攻击之下。

过去 8 年里，我们与公民社会的 50 个合作伙伴携手，将来自 111 个国家的 2000 多个组织加入计划，为那些在人权和民主建设中敏感但关键的领域工作的人提供强大的网络安全产品。

新的威胁环境需要新的安全

随着 Cloudflare 作为公司成长，我们推出并发展了 Project Galileo，尤其是在全球范围内的COVID-19 疫情、乔治·弗洛伊德死后的 社会正义运动 和俄乌军事冲突等事件发生后，以及旨在压制这些组织的声音的新兴威胁出现后。在大流行早期，各组织不得不迅速实施在家办公的解决方案，这种转变产生了新的风险。

在我们与合作伙伴和参与者的对话中，我们注意到一个主题。市面上网络安全产品的数字鸿沟和“一刀切”模式意味着，只有拥有专门的安全团队和大量预算的大型企业才能保证其内部资源和数据的安全。针对 Project Galileo，我们与一系列组织进行合作，这些组织的规模、内部能力和技术专长各有不同。特别是由于许多这些团体依靠其网站来收集捐款、组织志愿者和宣传其使命，一刀切的安全产品并不符合这些团体的需求和专业知识。

借此，我们已将 Zero Trust 产品扩展到 Project Galileo 下的所有域，这是因为我们希望所有组织都能获得企业级网络安全产品，无论其规模和预算如何。Zero Trust 安全意味着，在默认情况下，网络内外的任何人都不受信任，并且每个试图访问网络资源的人都需要经过验证。这使得任何规模的组织都可以解决常见的安全问题，例如数据丢失、恶意软件和网络钓鱼，使这些组织可以专注于其独特的任务。

在 Impact Week 期间，我们很高兴能够分享 Project Galileo 参与者及合作伙伴如何使用 Cloudflare 的 Zero Trust 产品来维持顺利运营。

CyberPeace Institute

我们从 2022 年开始与 CyberPeace Institute 就 Project Galileo 进行合作。作为合作伙伴关系的一部分，我们一直致力于为世界各地面临风险的组织提供网络安全服务。

CyberPeace 成立于 2019 年，是一个独立、中立的非政府组织，总部设在瑞士，其使命是确保人们在网络空间享有安全、尊严和公平的权利。该机构与相关伙伴密切合作，减少网络攻击对全球人民生活的危害。通过分析网络攻击，该机构揭示了网络攻击的社会影响，如何违反国际法和规范，并推动负责任的行为，以实现网络和平。

自开始合作以来，我们一直在努力将该机构加入 Cloudflare Zero Trust，以确保关键应用程序的安全，并保护员工免受在线威胁。CyberPeace Institute 首席执行官 Stéphane Duguin 表示：“CyberPeace Institute 与人道主义非政府组织(NGO)合作，保障它们的运行，并在日益复杂的数字环境中建立其网络能力、数据和资源。该机构和 Cloudflare 有一个共同的核心动机，即确保人们在网络空间享有安全、尊严和公平的权利。这种一致性让我们深信，在我们的使命发展过程中，Cloudflare 是我们正确的战略合作伙伴。我们非常感激 Project Galileo 的支持。”

信息技术灾难资源中心

信息技术灾害资源中心（The Information Technology Disaster Resource Center，ITDRC）是一个非营利组织，由数千名面向服务的技术专业人员和私营部门合作伙伴组成，协助美国的灾害响应行动。这些团队与非政府组织和应急响应人员合作开展培训和协作，以提供紧急通信和技术解决方案，援助处于危机中的社区。ITDRC 为避难所、消防营地和社区重建提供网络连接、WiFi 热点、手机充电站和上网电脑。他们任务的一个关键部分是利用技术在危机中连接幸存者和应急响应人员。

ITDRC 从 2020 年开始使用 Cloudflare，当时他们被接受加入 Project Galileo。从那时起，该组织实施了许多 Zero Trust 产品来保护他们的志愿者和员工。

ITDRC 联合创始人 Chris Hillis 说：“Cloudflare Zero Trust 对于确保我们在现场和实地的员工、志愿者和灾难幸存者的安全至关重要。Cloudflare 为我们的团队提供安全、可靠、快速的互联网连接和关键应用程序，以有效地应对灾难。对我们的管理员来说，设置策略很简单，我们的团队受益于更安全、更快的体验，无论是访问内部托管的应用程序，还是更广泛的互联网。通过 Cloudflare Access，我们能够确保团队成员根据他们的角色获得一致的用户体验，同时利用我们现有的身份提供者并保护我们的基础设施。Cloudflare Gateway 为我们的网络和设备增加了额外的安全层，有助于保护我们的用户免受外部威胁，也有助于保护他们自己。”

Meedan

Meedan 是一家全球性的技术非营利组织，致力于开发软件和项目，以加强新闻、数字素养和线上线下信息的可用性。他们开发开源工具，通过众包、注释、验证、存档和翻译在数字媒体上创建和共享上下文。他们的项目涉及选举监测、大流行病应对和人权记录等问题。

Meedan 系统和安全总监 Aaron Huslage 表示：“Meedan 和Cloudflare 有相同的愿景，那就是构建一个更公平、更安全的互联网。我们很自豪在 2014 年成为 Project Galileo 的创始成员，并支持该计划为保护世界各地人权维护者所做的工作。在国内，Cloudflare 帮助我们的员工在创建和分发开源软件时更加安全高效。”

Organization of American States

Organization of American States （美洲国家组织）是世界上最古老的区域性组织，其历史可以追溯到 1889 年 10 月至 1890 年 4 月在华盛顿特区举行的第一届美洲国家国际会议。组织的 35 个成员国主要关注四大支柱——民主、人权、安全和发展。它是就原住民权利、领土争端和区域教育目标等问题开展多边对话的场所。

“与 Cloudflare 合作将帮助美洲国家组织(OAS)普及一流的安全，以云交付到 Zero Trust 方式现代化并加强我们的内部网络安全态势，而不会牺牲员工的绩效。”Andrew Vanjani，OAS 首席信息官。

首先，我们要感谢所有公民社会合作伙伴，与我们一起提供 Cloudflare 保护，并将更多产品推广到世界各地的组织。如果贵组织希望获得 Project Galileo 提供的保护，欢迎访问网站: cloudflare.com/galileo。