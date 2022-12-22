Impact Week (CN)

Cloudflare 2022 年 Impact Week 期间您可能错过的内容
2022/12/16
圆满结束！2022 年 Impact Week 已进入尾声。在过去一周内，Cloudflare 宣布了我们在帮助构建更好的互联网这一使命方面做出的新承诺，包括为最脆弱的声音和关键基础设施提供商提供 Zero Trust 服务。我们还宣布了新产品和服务，并分享了技术深度剖析...继续阅读 »
2022/12/16
圆满结束！2022 年 Impact Week 已进入尾声。在过去一周内，Cloudflare 宣布了我们在帮助构建更好的互联网这一使命方面做出的新承诺，包括为最脆弱的声音和关键基础设施提供商提供 Zero Trust 服务。我们还宣布了新产品和服务，并分享了技术深度剖析...继续阅读 »
2022/12/16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...
2022/12/16
在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网...
2022/12/16
关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式...
2022/12/15
进一步了解 Cloudflare 如何与公民社会组织合作，提供使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭的工具...
2022年12月15日 14:00
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年12月15日 14:00
隆重宣布，Geo Key Manager 新版本现已进入封闭测试阶段，该版本允许客户按国家、按地区或按标准（例如，“仅在符合 FIPS 标准的数据中心中存储我的私钥”）定义边界...
2022年12月15日 14:00
互联网连接的速度更多在于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2022年12月14日 15:25
Cloudflare for Government 扩展了 Cloudflare 保护公共部门的能力...
2022年12月14日 14:00
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022年12月14日 14:00
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022年12月14日 14:00
我们的硬件可持续性倡议包括尽可能久地使用硬件组件、在到期退役时以负责任的方式回收，并为我们的工作负载选择最节能的方案...
2022年12月14日 14:00
初步研究结果发现，Cloudflare 产品的碳效率比本地硬件上的同等产品高 90%...
2022年12月13日 14:01
本文中，我们将介绍关于小企业(包括使用我们免费服务的小企业)如何利用 Cloudflare 服务使他们的业务更安全，更能抵御中断的新研究...
2022年12月13日 14:00
一些资源不足的组织对全球社区的基本运转至关重要，却面临无情的网络攻击，威胁到健康、安全和安全性的基本需求。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。从 2022 年 12 月 13 日起，我们将为这些脆弱的基础设施免费提供没有时间限制的企业级 Zero Trust 网络安全解决方案，为其提供支持...