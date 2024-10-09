인터넷의 빠른 속도와 보안 유지: 머클 트리 인증서 소개
2025-10-28
Cloudflare는 Chrome으로 실험을 시작하여 성능을 저하시키거나 WebPKI 신뢰 관계를 변경하지 않고도 빠르고 확장 가능하며 양자 준비 Merkle Tree 인증서를 평가하고 있습니다....계속 읽기 »
2025-10-28
Cloudflare는 Chrome으로 실험을 시작하여 성능을 저하시키거나 WebPKI 신뢰 관계를 변경하지 않고도 빠르고 확장 가능하며 양자 준비 Merkle Tree 인증서를 평가하고 있습니다....계속 읽기 »
2023-06-06
HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...
2020-05-08
혼잡 제어와 손실 복구는 QUIC 전송 프로토콜 성능에서 큰 역할을 차지 합니다. 우리는 최근에 Cloudflare 의 QUIC 라이브러리인 quiche 에 CUBIC과 HyStart++을 추가하였으며, 테스트 환경에서의 성능 테스트 결과는 손실 있는 네트워크 환경에서 좋은 결과를 보여 주고 있습니다....