1년 후 HTTP/3 사용량 조사
2023-06-06
HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...계속 읽기 »
2023-06-06
HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...계속 읽기 »
2020-06-30
Firefox가 HTTP/3 을 지원합니다. 이 기능을 설정하고 직접 테스트해 볼 수 있도록 하는 방법을 알려 드리고자 합니다....
2020-05-08
혼잡 제어와 손실 복구는 QUIC 전송 프로토콜 성능에서 큰 역할을 차지 합니다. 우리는 최근에 Cloudflare 의 QUIC 라이브러리인 quiche 에 CUBIC과 HyStart++을 추가하였으며, 테스트 환경에서의 성능 테스트 결과는 손실 있는 네트워크 환경에서 좋은 결과를 보여 주고 있습니다....
2019-11-20
TLS 프로토콜의 최신판인 TLS 1.3 에서 소개된 흥미로운 기능 중에 “왕복 시간 없는 연결 재시작”이라는 기능이 있습니다. 이것은 TLS 핸드셰이크가 완료되기를 기다리지 않고 클라이언트가 HTTP 요청과 같은 어플리케이션 데이터를 보내기 시작할 수 있는 동작 모드이고 새 연결을 만들 때 드는 지연 시간을 줄일 수 있습니다....
2019년 9월 26일
오늘 QUIC와 HTTP/3의 엣지 네트워크 지원을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 또한 모두를 위해 웹을 빠르고 더 신뢰성 있게 만들고자 하는 우리의 노력에 있어 Google Chrome과 Mozilla Firefox라는 선도적인 두 브라우저 제조사와 이 발표를 함께 하게 되어 기쁩니다....