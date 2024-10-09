2024년 2분기 인터넷 중단 요약

2024-07-16

정부 지시에 따른 차단과 케이블 단선은 모두 2024년 2분기에 인터넷의 중단을 초래한 중요한 원인이었습니다. 이 게시물에서는 이러한 중단과 함께 정전, 유지 관리, 기술 문제, 군사 작전, 알 수 없는 원인 등으로 발생하는 다른 문제를 살펴봅니다 ...