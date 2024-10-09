2025년 Cloudflare Radar 연례 검토: AI의 부상, 포스트 퀀텀, 그리고 기록적인 DDoS 공격
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...계속 읽기 »
2024-10-29
2024년 3분기에는 상당한 인터넷 장애가 몇 번 발생하며 특히 활동이 많았습니다. 그 근본 원인에는 정부의 지시에 따른 셧다운, 정전, 허리케인으로 인한 피해, 지상 및 해저 케이블 차단, 군사 행동 등이 포함되었습니다....
2024-09-05
Cloudflare Radar의 새로운 TCP 재설정 및 제한 시간 초과 데이터세트는 연결 변조, 스캐닝, DoS 공격 등을 드러냅니다....
2024-07-16
정부 지시에 따른 차단과 케이블 단선은 모두 2024년 2분기에 인터넷의 중단을 초래한 중요한 원인이었습니다. 이 게시물에서는 이러한 중단과 함께 정전, 유지 관리, 기술 문제, 군사 작전, 알 수 없는 원인 등으로 발생하는 다른 문제를 살펴봅니다...
2024-04-29
2024년 1분기는 인터넷 중단 사고가 여러 차례 발생하면서 시작되었습니다. 가장 흥미로웠던 사실은 RPKI, DNS, DNSSEC 문제가 여러 네트워크 공급자의 가입자 연결을 방해한 기술적 문제 중 하나였다는 것입니다...