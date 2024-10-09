VPN 구축 방법: WARP의 역사
2025-10-29
WARP의 초기 구현은 VPN을 통해 인터넷에 액세스할 수 있도록 하는 것과 유사했습니다. Cloudflare가 구축한 방법을 소개하며, 여러분도 그렇게 할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2025-10-29
WARP의 초기 구현은 VPN을 통해 인터넷에 액세스할 수 있도록 하는 것과 유사했습니다. Cloudflare가 구축한 방법을 소개하며, 여러분도 그렇게 할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2025-10-29
성능 개선, 효율성 향상, 데이터 센터 간에 IP 서브넷을 공유하는 Cloudflare의 방법인 소프트 unicast와 같은 새로운 기능을 제공하기 위한 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어의 한계에 도전하지 않고는 Cloudflare의 많은 제품을 만들 수 없습니다. 다행히 대부분의 사람은 운영 체제에서 네트워크와 인터넷 액세스를 일반적으로 처리하는 방법의 복잡한 내용을 알 필요가 없습니다. 대부분의 Cloudflare 직원도 마찬가지입니다. 하지만 때로는 Linux 네트워킹 스택의 설계 의도를 훨씬 넘어서도록 구현하려고 시도하기도 합니다. 다음은 그러한 시도 중 하나에 대한 이야기입니다....
2021-03-18
오늘은 자율 DDoS(분산 서비스 거부) 방어 시스템에 대해 이야기하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 전 세계적으로 200개 이상의 당사의 모든 데이터 센터에 배포되었으며 사람의 개입 없이 계층 3에서 7(OSI 모델)에 걸쳐 DDoS 공격으로부터 모든 고객을 적극적으로 보호합니다....
2018-02-20
Cloudflare에서는 Go를 좋아합니다. Go는 많은 내부 소프트웨어 프로젝트와 거대한 파이프라인 시스템의 일부로도 사용되고 있습니다. 하지만 Go를 한단계 더 끌어 올려서 우리가 선호하는 운영체제인 리눅스의 스크립트 언어로 사용할 수 있을까요?...