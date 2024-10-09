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Alex Forster

Alex Forster

Cloudflare, 초당 7,100만 요청이 이루어진 기록적인 DDoS 공격 완화

2023-02-13

공격추세속도 및 신뢰성보안DDoSBotnet (KO)

이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...

전화하는 분이 누구시죠? 증가하고 있는 VoIP DDoS 공격

2021-10-01

Device Security보안DDoSVoiP (KO)추세랜섬 공격

지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이...