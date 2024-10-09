Alex Forster

Cloudflare가 세계 기록인 3.8Tbps DDoS 공격을 자동 완화한 방법
2024-10-02
Cloudflare의 DDoS 방어는 100여 건의 대규모 볼류메트릭 L3/4 DDoS 공격이 한 달 동안 이어진 캠페인의 일환으로, 기록상 최대 공격인 초당 3.8테라비트의 DDoS 공격을 자동으로 성공적으로 감지하고 완화했습니다. ...
2024-10-02
Cloudflare의 DDoS 방어는 100여 건의 대규모 볼류메트릭 L3/4 DDoS 공격이 한 달 동안 이어진 캠페인의 일환으로, 기록상 최대 공격인 초당 3.8테라비트의 DDoS 공격을 자동으로 성공적으로 감지하고 완화했습니다. ...
2023-02-13
이번 주말에는 기록적인 DDoS 공격이 발생했습니다. 주말 동안 Cloudflare에서는 수십 건의 초대규모 DDoS 공격을 감지하고 완화했습니다. 대부분의 공격은 초당 5,000만~7,000만 요청(rps) 범위에서 정점을 찍었으며, 가장 큰 공격은 7,100만 rps를 초과했습니다...
2021-10-01
지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이...