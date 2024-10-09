Cloudflare One은 Microsoft 365 사용자 연결성을 최적화하도록 지원합니다
2021-12-10
우리는 Cloudflare가 Microsoft 365 네트워킹 파트너 프로그램(NPP)에 합류하게 된 것을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 Cloudflare One에서 Microsoft 365로 가는 트래픽에 대한 최적화된 ...
2021-12-10
우리는 Cloudflare가 Microsoft 365 네트워킹 파트너 프로그램(NPP)에 합류하게 된 것을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 Cloudflare One에서 Microsoft 365로 가는 트래픽에 대한 최적화된 ...
2021-10-18
기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다....