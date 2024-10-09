Crawler Hints 새 소식, Cloudflare의 IndexNow 지원 및 기본 제공 소식 발표

2021-10-18

기록적으로 무더웠던 지난 여름, Cloudflare는 제1회 Impact Week를 개최했습니다. 이 행사에서 Cloudflare는 인터넷과 지구를 더 나은 곳으로 만들겠다는 사명 아래 환경, 사회 및 거버넌스 프로젝트에 중점을 두고 개발된 다양한 제품과 이니셔티브를 발표했습니다. ...