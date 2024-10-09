Cloudflare와 CrowdStrike는 파트너 관계를 맺어 CISO에 장치, 응용 프로그램 및 기업 네트워크 전반에 걸쳐 보안 제어를 제공합니다
2022-03-17
오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...
2022-03-17
오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...
2021-12-10
우리는 Cloudflare가 Microsoft 365 네트워킹 파트너 프로그램(NPP)에 합류하게 된 것을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 Cloudflare One에서 Microsoft 365로 가는 트래픽에 대한 최적화된 ...
2021-03-23
Cloudflare가 CrowdStrike, SentinelOne, VMware Carbon Black과 새로운 통합을 시작합니다. Cloudflare for Teams 고객은 이제 장치 보안 신호를 기반으로 애플리케이션 액세스를 제한할 수 있습니다...