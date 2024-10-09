Lucas Pardue

1년 후 HTTP/3 사용량 조사

2023-06-06

HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다 ...