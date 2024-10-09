Lucas Pardue

HTTP/2 Rapid Reset: 기록적인 공격의 분석
2023-10-10
이 포스팅에서는 HTTP/2 프로토콜의 세부 사항, 즉 공격자가 대규모 공격을 만들어내는 데 악용한 주요 기능과 모든 고객을 보호하기 위해 Couldfare가 채택한 완화 전략을 상세히 살펴봅니다...
2023-10-10
이 포스팅에서는 HTTP/2 프로토콜의 세부 사항, 즉 공격자가 대규모 공격을 만들어내는 데 악용한 주요 기능과 모든 고객을 보호하기 위해 Couldfare가 채택한 완화 전략을 상세히 살펴봅니다...
2023-06-06
HTTP/3 RFC가 1주년을 맞이하게 되어, Cloudflare에서는 2022년 5월부터 2023년 5월까지의 HTTP 버전 사용 동향을 조사했습니다. 브라우저의 HTTP/3 사용량은 계속 증가하고 있지만, 검색 엔진과 소셜 미디어 봇은 계속해서 웹의 핵심 프로토콜 최신 버전을 효과적으로 무시하고 있는 것으로 나타났습니다...
2020-06-30
Firefox가 HTTP/3 을 지원합니다. 이 기능을 설정하고 직접 테스트해 볼 수 있도록 하는 방법을 알려 드리고자 합니다....