2,050만 건의 DDoS 공격 표적, 전년 대비 358% 증가: Cloudflare의 2025년 1분기 DDoS 위협 보고서
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2024-11-20
지난 10년 동안 관찰된 대규모 DDoS 공격과 관련된 지표를 그래프로 나타내면, 급격히 상승하는 기하급수적인 곡선을 나타내나요, 아니면 선형적으로 증가하는 것에 더 가까운가요? Cloudflare의 분석 결과, 증가는 선형적이지 않고 기하급수적으로 이루어지며, 기울기는 메트릭(rps, pps, bps)에 따라 달라집니다. ...
2024-10-23
DDoS 공격 횟수는 2024년 3분기에 급증했습니다. Cloudflare에서는 약 600만 건의 DDoS 공격을 완화했으며, 이는 전 분기 대비 49%, 전년 대비 55% 증가한 수치입니다....
2024-10-02
Cloudflare의 DDoS 방어는 100여 건의 대규모 볼류메트릭 L3/4 DDoS 공격이 한 달 동안 이어진 캠페인의 일환으로, 기록상 최대 공격인 초당 3.8테라비트의 DDoS 공격을 자동으로 성공적으로 감지하고 완화했습니다. ...