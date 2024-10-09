이상입니다. 도와주셔서 감사합니다. Linux 네트워킹 스택에서 벗어나는 방법

2025-10-29

성능 개선, 효율성 향상, 데이터 센터 간에 IP 서브넷을 공유하는 Cloudflare의 방법인 소프트 unicast와 같은 새로운 기능을 제공하기 위한 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어의 한계에 도전하지 않고는 Cloudflare의 많은 제품을 만들 수 없습니다. 다행히 대부분의 사람은 운영 체제에서 네트워크와 인터넷 액세스를 일반적으로 처리하는 방법의 복잡한 내용을 알 필요가 없습니다. 대부분의 Cloudflare 직원도 마찬가지입니다. 하지만 때로는 Linux 네트워킹 스택의 설계 의도를 훨씬 넘어서도록 구현하려고 시도하기도 합니다. 다음은 그러한 시도 중 하나에 대한 이야기입니다. ...