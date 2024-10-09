DIY BYOIP: 자체 IP 접두사를 Cloudflare에 연결하는 새로운 방법
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....계속 읽기 »
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....계속 읽기 »
2025-10-29
성능 개선, 효율성 향상, 데이터 센터 간에 IP 서브넷을 공유하는 Cloudflare의 방법인 소프트 unicast와 같은 새로운 기능을 제공하기 위한 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어의 한계에 도전하지 않고는 Cloudflare의 많은 제품을 만들 수 없습니다. 다행히 대부분의 사람은 운영 체제에서 네트워크와 인터넷 액세스를 일반적으로 처리하는 방법의 복잡한 내용을 알 필요가 없습니다. 대부분의 Cloudflare 직원도 마찬가지입니다. 하지만 때로는 Linux 네트워킹 스택의 설계 의도를 훨씬 넘어서도록 구현하려고 시도하기도 합니다. 다음은 그러한 시도 중 하나에 대한 이야기입니다....
2022-11-15
Cache Reserve를 오픈 베타로 제공함을 기쁜 마음으로 발표합니다. 이제 사용자가 Cache Reserve를 사용해 볼 수 있고, 기다릴 필요 없이 자신의 콘텐츠 전송 전략에 통합할 수 있습니다...
2022-06-23
이제 Cloudflare Gateway 고객은 전용 송신 IP를 활용할 수 있으며, 곧 전용 송신 IP 적용 방식을 송신 정책으로 관리할 수 있게 됩니다...