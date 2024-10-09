무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

Zero Trust Week

Magic Firewall 소개

2020-10-16

오늘, 기업을 보호할 수 있게 Cloudflare를 통해 네트워크 수준 방화벽으로 제공되는 Magic Firewall™을 발표하게 되어 기쁩니다. Magic Firewall은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄합니다...

계속 읽기 »
Magic Firewall 소개