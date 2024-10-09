Magic Firewall 소개
2020-10-16
오늘, 기업을 보호할 수 있게 Cloudflare를 통해 네트워크 수준 방화벽으로 제공되는 Magic Firewall™을 발표하게 되어 기쁩니다. Magic Firewall은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄합니다...계속 읽기 »
2020-10-16
오늘, 기업을 보호할 수 있게 Cloudflare를 통해 네트워크 수준 방화벽으로 제공되는 Magic Firewall™을 발표하게 되어 기쁩니다. Magic Firewall은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄합니다...계속 읽기 »
2020-10-15
소규모 기업 네트워크 관리자라면 기본적으로 보호해야 할 것은 장치, 애플리케이션, 그리고 네트워크까지 세 가지입니다. 방법은 다음과 같습니다...
2020-10-15
오늘 Cloudflare 브라우저 격리로 웹 브라우징을 안전하게 유지하기 위한 세 번째 접근 방식의 베타 버전을 공개하게 되어 매우 기쁩니다...
2020-10-12
오늘 우리는 Cloudflare One을 발표합니다. 선도적인 ID 관리 및 엔드포인트 보안 공급자들과의 통합을 통해 안전하고 빠르고 안정적이며 비용 효율적인 네트워크 서비스를 제공하죠...
2020-10-12
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...