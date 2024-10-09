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Cloudflare 블로그

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Mari Galicer

Mari Galicer

인터넷 측정, 복원력, 투명성: Cloudflare Research 및 주변 업체, 블로그 탈취

2025-10-27

연구

ACM의 인터넷 측정 컨퍼런스에 동시에, Cloudflare Research 팀은 측정 가능하고 복원력이 있으며 투명한 인터넷을 구축하기 위한 연구를 공유하기 위해 이번 주에 일련의 게시물을 게시할 예정입니다. 이 게시물에서는 인터넷 측정, 인터넷 복원력, 암호화, 네트워킹의 기본 개념을 다룹니다. ...

Cloudflare, 이제 Microsoft Edge 보안 네트워크 구동

2023-09-28

창립기념일 주간개인정보 보호

Microsoft Edge에서 Cloudflare의 개인정보 보호 스택의 핵심 부분인 개인정보 보호 프록시 기술을 활용하여 Edge 보안 네트워크 기능을 사용하게 되었다는 소식을 알려드립니다. 이 통합으로 인해 Microsoft Edge 사용자는 다양한 웹 사이트에서 추적되지 않고 더욱 프라이빗하게 인터넷을 사용할 수 있습니다...