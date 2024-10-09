Mari Galicer

인터넷 측정, 복원력, 투명성: Cloudflare Research 및 주변 업체, 블로그 탈취

2025-10-27

ACM의 인터넷 측정 컨퍼런스에 동시에, Cloudflare Research 팀은 측정 가능하고 복원력이 있으며 투명한 인터넷을 구축하기 위한 연구를 공유하기 위해 이번 주에 일련의 게시물을 게시할 예정입니다. 이 게시물에서는 인터넷 측정, 인터넷 복원력, 암호화, 네트워킹의 기본 개념을 다룹니다. ...