Marwan Fayed

インターネット測定のややこしい科学
2025-10-27
インターネットは、多くのクローズドボックスで構成される、一つの大きなオープンシステムであり、インターネットを測定することは困難です。この記事では、科学としてのインターネット測定を探ります。...
2025-10-27
インターネットは、多くのクローズドボックスで構成される、一つの大きなオープンシステムであり、インターネットを測定することは困難です。この記事では、科学としてのインターネット測定を探ります。...
2025-10-27
大手のクラウドプロバイダーは膨大な量のパッシブネットワークデータを保持していますが、それらを分析するのは複雑です。規模、ノイズ、決定的事実の欠如が大きなハードルを生む。しかし、これらの制約を慎重に定量化し、代替となる証拠を見つけることで、有意義なインサイトが得られる可能性があります。...
2022-12-16
IPブロッキングについての議論: 私たちがそれに着目する理由、それは何なのか、何をするのか、誰に影響を与えるのか、なぜそれがオンラインコンテンツに対処する上で問題のある方法なのか...
2021-10-14
このブログ記事では、WebサービスにとってIPアドレスの割り当てがなぜ問題なのか、根底にある原因を説明してから、当社でAddressing Agilityと呼んでいる革新的なソリューションとこれまでに学んだ教訓について述べていきます。最も素晴らしいのは、Addressing Agilityでどういう種類の新システムや新アーキテクチャが可能になるかという点かもしれません...
2021-07-26
世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...