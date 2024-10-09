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Cloudflare ブログ

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Marwan Fayed

Marwan Fayed

インターネット測定のややこしい科学

2025-10-27

研究

インターネットは、多くのクローズドボックスで構成される、一つの大きなオープンシステムであり、インターネットを測定することは困難です。この記事では、科学としてのインターネット測定を探ります。...

Cloudflare規模のデータ：1,111人のインターンの測定に関するインサイト

2025-10-27

研究

大手のクラウドプロバイダーは膨大な量のパッシブネットワークデータを保持していますが、それらを分析するのは複雑です。規模、ノイズ、決定的事実の欠如が大きなハードルを生む。しかし、これらの制約を慎重に定量化し、代替となる証拠を見つけることで、有意義なインサイトが得られる可能性があります。...

IPの「細いウエスト」を緩める：ネームサービスとWebサービスのためのAddressing Agility

2021-10-14

研究

このブログ記事では、WebサービスにとってIPアドレスの割り当てがなぜ問題なのか、根底にある原因を説明してから、当社でAddressing Agilityと呼んでいる革新的なソリューションとこれまでに学んだ教訓について述べていきます。最も素晴らしいのは、Addressing Agilityでどういう種類の新システムや新アーキテクチャが可能になるかという点かもしれません...

Project Pangea：Cloudflare、劣悪なインターネット環境のコミュニティがインターネットアクセスを無料で拡大できるよう支援

2021-07-26

Impact WeekProject Pangea製品ニュースMagic TransitMagic FirewallNetwork Interconnect

世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...