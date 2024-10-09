Marwan Fayed

IPの「細いウエスト」を緩める：ネームサービスとWebサービスのためのAddressing Agility

2021-10-14

このブログ記事では、WebサービスにとってIPアドレスの割り当てがなぜ問題なのか、根底にある原因を説明してから、当社でAddressing Agilityと呼んでいる革新的なソリューションとこれまでに学んだ教訓について述べていきます。最も素晴らしいのは、Addressing Agilityでどういう種類の新システムや新アーキテクチャが可能になるかという点かもしれません ...