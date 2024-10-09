Andie Goodwin

国際女性デーに（そして毎日）平等を受け入れる

2023-03-08

国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります ...