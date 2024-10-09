Andie Goodwin

国際女性デーに（そして毎日）平等を受け入れる
2023-03-08
国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...
2023-03-08
国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...
2022-12-16
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...
2022-06-09
プロジェクトGalileoの参加者がリソースや設定のヒント、製品説明などにアクセスできる場を１か所にまとめて提供するために、私たちはCloudflareソーシャルインパクトプロジェクトポータルを作りました...