Cloudflareに切り替えにより、ネットワークの二酸化炭素排出量を最大96%削減可能（およびSBTiについて）

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創業以来、Cloudflareは、レガシーハードウェアの機能をクラウドに移行することで、お客様のコスト削減、セキュリティ強化、パフォーマンスと信頼性の向上を支援してきました。さらに最近では、この移行が環境への影響も改善できるかどうか、お客様から問い合わせをいただくようになりました。

今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替えることで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートをご紹介できることを嬉しく思います。これらのメリットの大部分は、複数のネットワーク機能を提供するサーバーの利用率を高めることで炭素効率を改善する、サービスの統合によるものです。

当社は前進を続けています。Cloudflareは、当社事業、施設、サプライチェーン全体で継続的な排出削減を支援するため、科学的根拠に基づく目標設定イニシアティブ （SBTi ）を通じて二酸化炭素削減目標の設定を申請したことを発表できることを誇りに思います。

記録的な暑さの夏が終わりましたが 、私たちすべてが二酸化炭素排出量を理解し、削減する役割を担っていることは明らかです。ネットワーク変革の旅においてCloudflareと提携することは、簡単に始められる方法です。 今すぐご参加ください！

これまでの企業ネットワークは、インフラを接続しセキュアにするために、専用回線と専用ハードウェアに依存していました。企業は、物理的に主要なオフィス所在地内、またはその近くに位置するデータセンターにスペースを建設または賃借し、これらのデータセンター内のサーバー上でビジネスアプリケーションをホストしていました。オフィスの従業員は 、ローカル·エリア·ネットワーク （LAN）を通じて、あるいは 支店から専用のワイド·エリア·ネットワーク（WAN）リンクを介して、これらのアプリケーションに接続しました。各データセンターには、ファイアウォール、侵入検知システム、DDoS軽減アプライアンス、VPNコンセントレータなどの セキュリティハードウェアが設置され、出入りするすべてのトラフィックのセキュリティを確保していました。

アプリケーションがクラウドに移行し、ユーザーがオフィスから離れると、このアーキテクチャモデルは崩壊し、企業ネットワークの接続とセキュリティ確保に新たなアプローチが必要となりました。 SASEフレームワークに沿ったCloudflareのモデルは、ネットワークとセキュリティ機能をオンプレミスのハードウェアから当社の分散グローバルネットワークに移行します。

ネットワーキングとセキュリティアーキテクチャに関する、従来とクラウドベースとの比較

このアプローチは、ユーザーがいる近くでポリシーを実施することでパフォーマンスを向上させ、Zero Trustの原則によってセキュリティを高め、より効率的に機能を提供することでコストを削減します。嬉しいことに、これにより、お客様の組織への接続とセキュリティ確保に必要なサービスの総消費電力を大幅に削減し、二酸化炭素排出量を削減できるようになります。

クラウド移行と統合による二酸化炭素排出量の削減

アナリシスメイソンが今週発表した独自の調査結果では、ネットワークとセキュリティ機能をクラウドに移行し、特に統一プラットフォームにサービスを統合することで、企業のネットワーク、セキュリティ、IT運用の持続可能性が直接的に向上することを概説しています。研究の全文はこちらで読むことができますが、ここではいくつかの重要なポイントを紹介します。

この調査では、Enterprise のデータセンターやITクローゼットでデプロイされる典型的なハードウェアスタックと、それに関連するエネルギー消費量を、Cloudflareのグローバルネットワークで提供される同等の機能のエネルギー消費量と比較しました。比較に使用したスタックには、ネットワークファイアウォールおよびWAF、DDoS軽減、 負荷分散、WAN最適化 、SD-WANが含まれます。リサーチャーは、容量の異なるデバイスの平均消費電力を分析し、容量の大きいデバイスほど、エネルギー消費量が増加が少しずつであることを明らかにしました：

トラフィック容量が異なる代表的なネットワーキング·セキュリティハードウェアデバイスの消費電力

この研究では、特定の機能を実行するためには、特化したハードウェアの方が消費電力1ワットあたりの効率が高いと指摘しています。つまり、侵入検知用に最適化されたデバイスは、複数の異なるワークロードをホストするように設計された汎用サーバーよりも、処理されるリクエストあたりの消費電力が少なく、侵入検知機能を実行できます。これは、下のグラフの「クラウドの処理効率の影響」と書かれたバーで見ることができます。

しかし、こうしたメリットが意味を持つのは、特化したハードウェアデバイスが常にその容量近くまで使用されている場合にのみであり、企業環境におけるほとんどのアプライアンスではそうではありません。ネットワーク、セキュリティ、ITの各チームは、スパイクやピークに柔軟に対処できるようにするため、意図的に、大半の時間帯で必要となる容量よりも大きな容量でデバイスをプロビジョニングします。

例えば、セキュリティエンジニアは従来、その規模の攻撃が来た場合を想定して、最大10Gbpsのトラフィックを処理できるDDoS攻撃対策アプライアンスを指定していたかもしれないが、大半の場合、アプライアンスが処理するトラフィックははるかに少ないものです（数十～数百Mbps程度かもしれません）。つまり、これらの機能は、他の種類のプロセスも実行している汎用のデバイスで実行する方がはるかに効率的であり、したがって、より高い基本使用率で動作し、同じ電力を使ってより多くの仕事をこなすことができます。これらの利点は、次のグラフの「クラウドの利用メリット」のバーに示されています。

また、クラウドワークロード用に最適化されたデータセンターの電力使用効率（PUE）や二酸化炭素排出量の改善など、クラウドアーキテクチャの他の側面からも、従来のEnterpriseインフラストラクチャに比べて、わずかながら効率性の向上が見られます。これらは下のグラフの右側に示されています。

分析によると、クラウドの処理効率はオンプレミスの専用機器よりも低いものの、共有クラウドサービスによる利用率の向上と、予想される_PUE_および二酸化炭素排出量の組み合わせにより、大規模な企業では_86_％の排出量削減の可能性があります。

リサーチャーたちは、小規模から大規模、複雑なトラフィック量まで、Enterprise IT環境の複数の例を比較し、分析されたネットワークに応じて、これらの要因が78～96％の全体的な二酸化炭素排出量削減に寄与することを発見しました。

この調査で特に励みになることは、Cloudflareの再生可能エネルギーやオフセット購入が調査結果に含まれていないことです。多くの研究が、様々なアプリケーションや計算機能をオンプレミスのハードウェアからクラウドに移行することで、二酸化炭素排出量を大幅に削減できると結論付けています。しかし、これらの研究はまた、そうした削減を示す上で、再生可能エネルギーやカーボンオフセットといった二酸化炭素量算出の利点に部分的に依存しています。

Cloudflareはまた 、100%再生可能エネルギーで事業を運営し、年間排出量に見合う高品質のオフセットを購入しています。つまり、Cloudflareに乗り換えることで削減できる排出量は、報告されている排出量よりもさらに多い可能性があります。

全体として、Cloudflareのサービスに統合·移行し、従来のハードウェアを廃止することで、エネルギー消費量と排出量を大幅に削減することができます。また、その間に、廃止するデバイスのサステナブルな使用終了方法を検討するようにしてください。当社はリサイクルのお手伝いもいたします！

Cloudflareがインターネットをゼロエミッションの未来に向けて前進させる助けになっていることは当社にとって大きな誇りです。しかし、当社にはもっとできることがあることも認識しています。

Cloudflareは、SBTiへの参加申請を提出し、当社の施設、業務、サプライチェーン全体で科学的根拠に基づく二酸化炭素削減目標を設定したことを発表できることを嬉しく思います。

SBTiは、世界で最も野心的な企業の気候変動対策コミットメントのひとつです。SBTiは、カーボンオフセットを使用することなく、事業活動およびサプライチェーン全体で検証可能な排出削減を達成することを企業に求めています。企業の短期および長期の削減目標は、地球温暖化を産業化以前の水準より1.5度以内に抑えるというパリ協定目標に沿ったものでなければなりません。

承認後、CloudflareはSBTiと今後24か月間協力して、短期および長期の削減目標を策定し、検証していきます。当社のブログとImpactページで最新情報をお届けします。

Cloudflare SBTi削減目標へのコミットメントは、100％再生可能エネルギーへのコミットメント、2025年までにネットワークの電力供給に伴う過去の炭素排出量を相殺または除去するコミットメント、および 森林再生への取り組みに基づくものです。

以前にも述べたように、Cloudflareの当初の目標は、インターネットの環境への影響を減らすことではありませんでした。しかし、それは変わりました。

今すぐ Cloudflareに参加し、ゼロエミッション·インターネットへの取り組みにご協力ください。