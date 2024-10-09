Cloudflareの不正利用に対するポリシーとその取り組み
2022-08-31
Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...続きを読む »
2022-08-31
Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...続きを読む »
2022-04-03
2月下旬のロシアによる不当かつ悲劇的なウクライナ侵攻の後、世界はロシア軍がウクライナ全土に進撃しようとし、ウクライナ国民の抵抗と反撃を受けた様子を注視してきました...
2019-08-05
テキサス州エルパソとオハイオ州デイトンで起きた銃乱射事件は恐ろしい悲劇です。エルパソの銃乱射事件の場合、テロ銃撃犯の容疑者は8chanとして知られるフォーラムのウェブサイトに触発されていたと報じられています。証拠を見る限りでは、容疑者は20人が犠牲となったウォルマートへの恐ろしい攻撃を開始する直前、そのサイトに長文を投稿したようです。...
2019-02-27
昨日のブログで、当社のサービスを利用するWebサイトのコンテンツに対応するため、数多くのさまざまな要求に直面したときに私たちが依拠する原則について述べました...