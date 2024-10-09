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Cloudflare ブログ

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Christiaan Smits

Christiaan Smits

Brussels

Spent over two decades in public affairs at EU level in Brussels, across a range of sectors. Dutch, and quite straightforward, but by now hopefully international enough to be diplomatic as well ;)

プロジェクトSafekeeping –世界で最も脆弱なインフラストラクチャをZero Trustで保護

2022-12-13

Impact WeekProject Safekeepingポリシーと法務

グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...