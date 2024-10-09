Christiaan Smits

Cloudflareが提唱するより良いインターネットとはどのようなものか
2022-12-16
当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...
Brussels
Spent over two decades in public affairs at EU level in Brussels, across a range of sectors. Dutch, and quite straightforward, but by now hopefully international enough to be diplomatic as well ;)
2022-12-16
当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...
2022-12-13
グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無...