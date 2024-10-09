Christiaan Smits

プロジェクトSafekeeping –世界で最も脆弱なインフラストラクチャをZero Trustで保護

2022-12-13

グローバルコミュニティの基本機能にとって重要でありながら資金不足の組織が、執拗なサイバー攻撃にさらされ、健康、安全、セキュリティといった基本的ニーズが脅かされています。Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。2022年12月13日より、当社は、エンタープライズレベルのZero Trustサイバーセキュリティソリューションを無 ...