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Cloudflare ブログ

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Sustainability

Green Compute on Cloudflare Workersを発表

2021-07-27

Impact Weekサーバーレス開発者Cloudflare WorkersSustainability

スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...

Cloudflare：100%再生可能と排出量の相殺で、白紙状態に戻す

2021-07-27

Impact WeekEmissionsGreenSustainabilityポリシーと法務

今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...

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