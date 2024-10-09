当社の最新のインパクトレポートで2022年の締めくくり
2022-12-16
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...続きを読む »
2022-12-16
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...続きを読む »
2022-12-14
予備調査の結果、Cloudflareの製品は、同等のオンプレミス型ハードウェアと比較して、最大90%の炭素効率があることが判明しています...
2021-07-27
Cloudflareを設立したとき、インターネットが与える環境への影響を最小限にすることなど考えていませんでした。実のところ、インターネットがそれほど環境に影響を与えるものだと思っていなかったのです。...
2021-07-27
スピードか責任ある行動か、私たちはその選択を迫られることが多々あります。それが安全性についてであろうとセキュリティについてであろうと、今回のテーマである持続可能性に関してであろうと、自社やユーザー、あるいは地球を保護するためにイノベーションにブレーキをかけるというトレードオフを求められます。...
2021-07-27
今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...
2021年7月27日
Cloudflareでは、環境に優しいインターネットの構築に向け、持続可能性を追求するさまざまな取り組みを幅広く展開しています。...