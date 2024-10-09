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Cloudflare ブログ

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Jon Levine

Jon Levine

San Francisco, CA

Log4jの脆弱性からお客様を守るためのCloudflareログのサニタイジング

2021-12-14

LogsVulnerabilitiesZero Day ThreatsセキュリティLog4JLog4Shell

2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...

無料の、プライバシー優先の分析で、より良いWebを実現

2020-09-29

バースデーウィーク製品ニュース分析プライバシー

Webサイトを持つ誰もが自身のWebサイトに関していくつかの基本的な事実を知る必要があります：ユーザーは、どのページを訪問しているのか？彼らは世界のどこからアクセスしているのか？自身のWebサイトにトラフィックを送信したのはどこのサイトか？...

Browser Insights のご紹介

2019-09-24

バースデーウィーク製品ニュース分析スピードと信頼性

肝心なのは、スピードです。Webサイトやアプリが速くなると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、コンバージョンが増加し、収益も上がることが分かっています。Cloudflareでは、スピードにこだわって新しい機能を構築し、可能な限り多くのパフォーマンスを捻り出す日々を過ごしています。...