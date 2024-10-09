Jon Levine

CloudflareのData Localization Suiteで、変化するデータローカライゼーションの展望をナビゲートする
2023-01-26
当社は、データローカライゼーション要件に対応しなければならないお客様をサポートするため、Data Localization Suiteの拡張と改善を続けています...
2023-01-26
当社は、データローカライゼーション要件に対応しなければならないお客様をサポートするため、Data Localization Suiteの拡張と改善を続けています...
2021-12-14
2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...
2020-09-29
Webサイトを持つ誰もが自身のWebサイトに関していくつかの基本的な事実を知る必要があります：ユーザーは、どのページを訪問しているのか？彼らは世界のどこからアクセスしているのか？自身のWebサイトにトラフィックを送信したのはどこのサイトか？...
2020-09-29
Cloudflareで働く私達の多くは、どうしたらWebサイトをより速くできるかについて常に考えています。しかし、パフォーマンスを向上させるには、まずそれを測定する必要があります。...
2019-09-24
肝心なのは、スピードです。Webサイトやアプリが速くなると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、コンバージョンが増加し、収益も上がることが分かっています。Cloudflareでは、スピードにこだわって新しい機能を構築し、可能な限り多くのパフォーマンスを捻り出す日々を過ごしています。...
2019-05-16
今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...