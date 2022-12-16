まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

当社の最新のインパクトレポートで2022年の締めくくり

2022-12-16

1分で読了
この投稿はEnglishFrançaisDeutschEspañol简体中文でも表示されます。

ワクワクするような新しい構想と機能に関する発表盛沢山のImpact Weekの締めくくりに、今日、私たちが、2022年のインパクトレポートを公開します

Closing out 2022 with our latest Impact Report

要するに、インパクトレポートは、より良いインターネットの構築の支援方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです。インパクトレポートは、Cloudflareインパクトプログラムからの成功を紹介し、賞や表彰を祝い、透明性やプライバシーのような基本的価値への当社のアプローチを説明するところです。

私たちは、より良いインターネットとは、原則に基づき、すべての人のために、持続可能なものだと信じています。これらの3つのテーマを中心として、当社はそのレポートを作成しました。インパクトレポートは、Global Reporting Initiative (GRI)、Sustainability Accounting Standards Board (SASB)、UN Global Compact (UNGC)に対する当社のコミットメントと一致する開示のレポジトリとしての機能を果たします。

以下に関する詳細なレポートを確認してください：

  • どのように、Cloudflareインパクトプログラムの価値と範囲を拡大していくのかをご覧ください

  • 当社の最新の多様性統計—および最新の従業員リソースグループを確認してください

  • どのように人道的および人権の原因をサポートするのかご理解ください

  • インパクトウイークのサマリーをご一読ください。

どのように排ガスデータを算出し、検証するのかを考察してください同様にすばらしい2022年は、Cloudflareインパクトの機能を高め、より良いインターネットに向けて前進していくための年でした。当社は、2023年は、さらに高く目指しています。年間を通じて開発に後れを取らないためには、TwitterLinkedInで当社をフォローし、Cloudflareインパクトのページで最新情報に常にご注目ください。

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
Impact WeekSustainabilityより良いインターネットポリシーと法務

Xでフォロー

Cloudflare|@cloudflare

関連ブログ投稿

2026年3月16日

Standing up for the open Internet: why we appealed Italy’s "Piracy Shield" fine

Cloudflare is appealing a €14 million fine from Italian regulators over "Piracy Shield," a system that forces providers to block content without oversight. We are challenging this framework to protect the Internet from disproportionate overblocking and lack of due process....

ポリシーと法務, プライバシー, 透明性, Internet Regulation, Cybersecurity 

2025年10月29日

One IP address, many users: detecting CGNAT to reduce collateral effects

IPv4 scarcity drives widespread use of Carrier-Grade Network Address Translation, a practice in ISPs and mobile networks that places many users behind each IP address, along with their collected activity and volumes of traffic. We introduce the method we’ve developed to detect large-scale IP sharing globally and mitigate the issues that result. ...

研究, WAF, Webアプリケーション ファイアウォール, より良いインターネット, セキュリティ, ボット, IPv4, ネットワークサービス 