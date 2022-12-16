当社の最新のインパクトレポートで2022年の締めくくり

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ワクワクするような新しい構想と機能に関する発表盛沢山のImpact Weekの締めくくりに、今日、私たちが、2022年のインパクトレポートを公開します。

要するに、インパクトレポートは、より良いインターネットの構築の支援方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです。インパクトレポートは、Cloudflareインパクトプログラムからの成功を紹介し、賞や表彰を祝い、透明性やプライバシーのような基本的価値への当社のアプローチを説明するところです。

私たちは、より良いインターネットとは、原則に基づき、すべての人のために、持続可能なものだと信じています。これらの3つのテーマを中心として、当社はそのレポートを作成しました。インパクトレポートは、Global Reporting Initiative (GRI)、Sustainability Accounting Standards Board (SASB)、UN Global Compact (UNGC)に対する当社のコミットメントと一致する開示のレポジトリとしての機能を果たします。

以下に関する詳細なレポートを確認してください：

どのように、Cloudflareインパクトプログラムの価値と範囲を拡大していくのかをご覧ください

当社の最新の多様性統計—および最新の従業員リソースグループを確認してください

どのように人道的および人権の原因をサポートするのかご理解ください

インパクトウイークのサマリーをご一読ください。

どのように排ガスデータを算出し、検証するのかを考察してください同様にすばらしい2022年は、Cloudflareインパクトの機能を高め、より良いインターネットに向けて前進していくための年でした。当社は、2023年は、さらに高く目指しています。年間を通じて開発に後れを取らないためには、TwitterやLinkedInで当社をフォローし、Cloudflareインパクトのページで最新情報に常にご注目ください。