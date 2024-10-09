Cloudflareに切り替えにより、ネットワークの二酸化炭素排出量を最大96%削減可能（およびSBTiについて）
2023-09-25
今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...続きを読む »
2023-09-25
今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...続きを読む »
2022-12-14
予備調査の結果、Cloudflareの製品は、同等のオンプレミス型ハードウェアと比較して、最大90%の炭素効率があることが判明しています...
2021-07-27
Cloudflareを設立したとき、インターネットが与える環境への影響を最小限にすることなど考えていませんでした。実のところ、インターネットがそれほど環境に影響を与えるものだと思っていなかったのです。...
2021-07-27
今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...