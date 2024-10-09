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Cloudflare ブログ

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Internet Performance

データベース統合の発表：少しのクリックでWorkers上でNeonNeon、PlanetScale、Supabaseに接続できます。

2023-05-16

Developer WeekLatin AmericaSASECloudflare WorkersサーバーレスDatabaseInternet Performance開発者開発者プラットフォームコネクティビティクラウド

本日、Database Integrationsを発表しました。これにより、Workers上で選択したデータベースとシームレスに接続できるようになります。 ...