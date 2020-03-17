先人から学び、さらに前へ進む：インターネットトラフィックにおける最近の変化

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新型コロナウイルスの緊急事態が続き、多くの国や都市が検疫所や拡大防止の防疫線を設けたことで、インターネットは多くの人にとって、家族や友人と連絡を取り合う一番の手段となりました。また、数多くの企業が在宅勤務する従業員を抱えているため、世界経済の重要な原動力となっています。

ビデオ会議、ストリーミングサービス、ニュース配信、電子商取引Webサイトのトラフィックは急増しています。家庭用ブロードバンドネットワークからのトラフィックが増加し、企業や大学からのトラフィックは減少しています。

Cloudflareのチームは通常通りの運用を続けており、ネットワークオペレーティングセンター（NOC）は200以上の都市でハードウェアを運用し、トラフィックパターンの変化を監視しています。

インターネットトラフィックの大きな変化は、珍しいことではありません。オリンピックやワールドカップのような大規模なスポーツイベントやユーロビジョンソングコンテストのような文化イベント、また、ラマダン（イスラム教の断食月）は毎日の断食明けの時間も、トラフィックが変化します。

インターネットは、絶えず変化する環境に対応するように構築されています。絶えず変化する負荷パターンに対応するために、作成、試験、デバッグ、設計というプロセスから構築されています。

ここ数週間、Cloudflareネットワークチームは新しいパターンがいくつかあることに気づいたため、このパターンについてご紹介することにしました。

先週金曜日の夕方、アメリカ大統領が米国で非常事態宣言を発表しました。それからすぐに、当社の米国データセンターは、通常の20%以上のトラフィックに対応しました。赤色の線は金曜日を示し、グレー色の線は比較として、その前の日を示しています。

3月15日（日曜日）、オランダ政府は現地時間の午後5時30分に必要不可欠ではない事業の停止をラジオで発表しました（午後4:30 UTC時間）。日曜日の通常トラフィックで、急激な低下が次のように発生しました。

3月12日（ピンク色の曲線）と3月16日（赤色の曲線）の現地時間午後8時（午後7時 UTC時間）にフランスの大統領が二回、フランス国内で発表しました。3月16日の都市封鎖宣言によって、フランス国内のトラフィックが半分に低下し、その後、トラフィックの急増が発生しました。

隔離中におけるトラフィックの進化

都市封鎖が始まってからイタリア国内で1日あたりのトラフィックが20~40%増加しました。

大学が閉校となり、国立リサーチネットワークは今も（ほぼ）週末のような静けさが続いています（紫色）。赤色は今日、灰色は（前週と重なる）前の日です。

インターネット相互接続点、インターネットインフラストラクチャの重要な部分で、インターネットサービスプロバイダーとコンテンツプロバイダーが（サードパーティを経由するのではなく）直接データを交換するところでも、トラフィックにスパイクが見られました。多くは、パブリックトラフィックグラフを提供しています。

アムステルダム（AMS-IX）、ロンドン（LINX）そしてフランクフルト（DE-CIX）では、3月9日前後に10~20%の増加がありました。

ミラノ（MXP-IX）で、隔離が始まった2020年3月9日の水曜日、相互接続点が40%の増加を示しています。

アジアでは、香港（HKIX）で、1月末以降、急速な増加が見られ、1月23日の湖北省での都市封鎖にほぼ相当します。

緊急事態は、否応なくインターネットサービスや私たちの生活に影響を与えます。この増加を正確に数値化することは難しいものの、地域や州政府の対応によって10%から40%までの数値を観察しています。

Webサイトやアプリといった個々のサービスが時々停止したにも関わらず、インターネットの中核部は堅牢です。トラフィックは、企業や大学のネットワークから家庭用ブロードバンドへと移行しつつあります。しかし、インターネットは変化に対応できるように設計されています。

新しいアップデートとインサイトについては、Cloudflareのブログをご覧ください。