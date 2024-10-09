Achiel van der Mandele

Encrypted Client Hello - プライバシーのパズルの最後のピース
2023-09-29
インターネット上のすべての人のプライバシーを向上させるための貢献を発表できることを嬉しく思います。ネットワークによりユーザーがどのWebサイトを訪問しているかを盗み見られることを防ぐ新しい規格となるEncrypted Client Helloが、現在すべてのCloudflareプランでご利用いただけます...
2023-09-29
インターネット上のすべての人のプライバシーを向上させるための貢献を発表できることを嬉しく思います。ネットワークによりユーザーがどのWebサイトを訪問しているかを盗み見られることを防ぐ新しい規格となるEncrypted Client Helloが、現在すべてのCloudflareプランでご利用いただけます...
2023-03-18
Cloudflareは、EU内のISO 27001認証済みデータセンターのみにお客様のトラフィックを制限する非常に簡単な方法、「ワンクリックISO認定地域」を発表しました...
2022-09-22
Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...
2021-12-09
本日、Magic Firewallの一連のアップデートを発表できることを大変嬉しく思います。最新のクラウドファイアウォールにおいて鍵となるセキュリティと可視性の機能を追加しました。セキュリティ強化のために、...
2021-09-30
Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。...
2021-03-22
Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...
2020-10-17
本日、Cloudflare 侵入検出システムの計画について発表できることをうれしく思います。この新製品は、ネットワークを監視し、攻撃が疑われるときに警告するものです。...
2020-10-16
本日はCloudflareを通じて提供されるネットワークレベルのファイアウォール、Magic Firewall™ を発表いたします。このファイアウォールは、お客様の会社を保護します。Magic Firewallは、リモートユーザー、支社オフィス、データセンター、...