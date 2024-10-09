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Cloudflare ブログ

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Achiel van der Mandele

Achiel van der Mandele

Encrypted Client Hello - プライバシーのパズルの最後のピース

2023-09-29

バースデーウィーク製品ニュースEncrypted SNI研究

インターネット上のすべての人のプライバシーを向上させるための貢献を発表できることを嬉しく思います。ネットワークによりユーザーがどのWebサイトを訪問しているかを盗み見られることを防ぐ新しい規格となるEncrypted Client Helloが、現在すべてのCloudflareプランでご利用いただけます...

インド、日本、オーストラリアでリージョナルサービスを開始

2022-09-22

GA Week製品ニュース全体的な使いやすさRegional ServicesAPJC

Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...

Magic WAN & Magic Firewall: サービスとして安全なネットワーク接続

2021-03-22

Cloudflare One製品ニュースSecurity WeekFirewallNetwork

Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...