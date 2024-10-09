Achiel van der Mandele

インド、日本、オーストラリアでリージョナルサービスを開始

2022-09-22

Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います ...