Waiting Roomは、マルチホストとパスのカバレッジを拡充し、より広範な保護と多言語セットアップを実現できる製品です

2023-10-04

今日、Waiting Roomsでは、単一の待機室で複数のホスト名とパスの組み合わせに対応できるようになりました。これにより、お客様にはより多くの柔軟性がもたらされ、エンドユーザーのフローを中断することなく、より広範なサイトカバレッジを提供できるようになりました ...