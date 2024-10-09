Waiting Roomは、マルチホストとパスのカバレッジを拡充し、より広範な保護と多言語セットアップを実現できる製品です
2023-10-04
今日、Waiting Roomsでは、単一の待機室で複数のホスト名とパスの組み合わせに対応できるようになりました。これにより、お客様にはより多くの柔軟性がもたらされ、エンドユーザーのフローを中断することなく、より広範なサイトカバレッジを提供できるようになりました...続きを読む »
2023-10-04
今日、Waiting Roomsでは、単一の待機室で複数のホスト名とパスの組み合わせに対応できるようになりました。これにより、お客様にはより多くの柔軟性がもたらされ、エンドユーザーのフローを中断することなく、より広範なサイトカバレッジを提供できるようになりました...続きを読む »
2023-09-20
弊社製品のコアとなるメカニズムの進化の過程、特にトラフィックの急増に対応してキューに入れる仕組みを進化させたのかについて、その舞台裏を解説します...
2021-01-22
本日、Cloudflare Waiting Roomをご紹介できることをうれしく思っております！まず、Project Fair Shot （プロジェクトフェアショット）という新プログラムで選ばれたお客様に最初にご利用いただけます。...