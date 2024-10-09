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Cloudflare ブログ

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TCP

Magic Transit：Cloudflare規模で機能するネットワーク

2019-08-13

スピードと信頼性Magic TransitNetworkAnycastTCP製品ニュース

本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...

未知の領域でのSYNパケット処理

2018-01-15

SYNTCPProgramming

Cloudflareは、インターネットの未知の領域でのサーバー運用に関して豊富な経験があります。それでも、常にこの黒魔術の腕に磨きをかけています。まさにこのブログで、FIN-WAIT-2の理解やバッファチューニングを受けるといったインターネットプロトコルの影の部分についてこれまで言及してきました。...