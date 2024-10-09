インターネット規模でのTCP接続の特性測定
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2025-08-05
「二重支出」チェックで40ミリ秒の遅延を修正し、プライバシープロキシサービスを大幅に高速化しました。...
2022-03-18
本日より、ネットワークアクセスを制御するために定期的な認証を要求する Zero Trustルールの構築が可能になりました ...
2019-08-13
本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...
2018-01-15
Cloudflareは、インターネットの未知の領域でのサーバー運用に関して豊富な経験があります。それでも、常にこの黒魔術の腕に磨きをかけています。まさにこのブログで、FIN-WAIT-2の理解やバッファチューニングを受けるといったインターネットプロトコルの影の部分についてこれまで言及してきました。...