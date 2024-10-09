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Cloudflare ブログ

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Durable Objects

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

エージェント時代に向けたWorkflowsコントロールプレーンの再設計する

2026-04-15

Agents WeekエージェントDurable ObjectsCloudflare Workers開発者プラットフォーム開発者

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...

Dynamic WorkersのDurable Objects：AI生成アプリごとに独自のデータベースを提供

2026-04-13

開発者プラットフォーム開発者Agents WeekCloudflare WorkersDurable Objectsストレージ

Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...

その他の投稿

2024年4月05日

PartyKitの買収により、Cloudflareでリアルタイムのマルチユーザー向けのアプリケーションの作成が可能に

開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...

Developer Week
M&A
Cloudflare Workers
AI
Durable Objects

2021年11月15日

Durable Objectsの一般提供を開始

Full Stack Weekでは、開発者がいかにCloudflareネットワークのパワーを利用して、全体がデフォルトでグローバルなアプリケーションを構築するかをテーマにしています。Workersは単にレイテンシーを改善するだけではなく、開発者の生活を楽にし、アプリケーションの耐障害性を高める、根本的に異なるプログラミングパラダイムを提供します。...

Full Stack Week
Durable Objects