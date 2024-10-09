エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...
2026-04-15
Agents SDKの実験的な音声パイプラインは、WebSocketを介したリアルタイムの音声インタラクションを可能にします。開発者は、わずか30行のサーバーサイドコードで、継続的なSTTとTTSを持つエージェントを構築できるようになりました。 ...
2026-04-13
Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...
2025年7月24日
Cloudflare Workersで、リアルタイムの分散型認証転送プロトコル（ATProto）アプリを構築し、デプロイしましょう。...
2025年6月03日
KnockがCloudflareのエージェントSDKとCloudflare Workersを利用してヒューマンインザループ機能を備えたAIエージェントを提供した方法。...
2025年4月10日
Cloudflare Workers、Durable Objects、Queuesを活用した開発者プラットフォームを使用して、Super Slurperのアーキテクチャを一から再構築し、転送速度の最大5倍向上に成功しました。...
2025年4月07日
Cloudflareは、Outerbaseを買収し、データベースとエージェントの開発者エクスペリエンスの機能を強化しました。...
2024年4月05日
開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...
2023年9月20日
弊社製品のコアとなるメカニズムの進化の過程、特にトラフィックの急増に対応してキューに入れる仕組みを進化させたのかについて、その舞台裏を解説します...
2021年11月15日
欢迎阅读“开发人员聚焦”新博客文章系列。在本系列中，我们将展示一些在 Cloudflare Workers 生态系统上构建的有趣应用程序...
2021年11月15日
Full Stack Weekでは、開発者がいかにCloudflareネットワークのパワーを利用して、全体がデフォルトでグローバルなアプリケーションを構築するかをテーマにしています。Workersは単にレイテンシーを改善するだけではなく、開発者の生活を楽にし、アプリケーションの耐障害性を高める、根本的に異なるプログラミングパラダイムを提供します。...