Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジンであるCloudflare Workflowsは、再構築されたコントロールプレーンを通じて、より高いコンカレンシーと作成レート制限をサポートし、耐久性のあるバックグラウンドエージェントのユースケースに対応するための拡張性を支援します。 ...

Agents SDKの実験的な音声パイプラインは、WebSocketを介したリアルタイムの音声インタラクションを可能にします。開発者は、わずか30行のサーバーサイドコードで、継続的なSTTとTTSを持つエージェントを構築できるようになりました。 ...

Durable Object Facetsをを導入しました。これにより、Dynamic Workersは独自の分離されたSQLiteデータベースを持つDurable Objectsをインスタンス化できるようになります。これで開発者は、オンザフライで生成された永続的でステートフルなコードを実行するプラットフォームを構築できるようになります。 ...