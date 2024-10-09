Workers 如何為我們的內部維護調度管線提供支援
2025-12-22
在全球網路上，實體資料中心的維護工作充滿風險。為此，我們在 Workers 上建立了一個維護排程器，用以安全地規劃具有破壞性的操作；同時，透過在多個資料來源與指標管線之上引入圖形介面來洞察基礎架構的整體狀態，從而解決了擴展過程中遇到的種種挑戰。...繼續閱讀 »
2025-12-22
在全球網路上，實體資料中心的維護工作充滿風險。為此，我們在 Workers 上建立了一個維護排程器，用以安全地規劃具有破壞性的操作；同時，透過在多個資料來源與指標管線之上引入圖形介面來洞察基礎架構的整體狀態，從而解決了擴展過程中遇到的種種挑戰。...繼續閱讀 »
2024-03-04
安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型...
2017-09-25
本週我們迎來了 Cloudflare 的第七個生日。在這一週，每天推出一系列產品並使我們的客戶擁有多個主要的全新優勢，已經成為我們的優良傳統。首先推出的便是我特別引以為豪的產品：非計量緩解...