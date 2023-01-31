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USER 命名空間為我們最喜歡的工具（例如 docker 和 podman）的功能提供了技術支援。我們早在去年 6 月就撰寫了有關 Linux 命名空間的文章，並像這樣解釋它們：

大多數命名空間毫無爭議，比如 UTS 命名空間，它可讓主機系統隱藏主機名稱和時間。另一些則既複雜又簡單——眾所週知，NET 和 NS (mount) 命名空間就令人很難理解。最後，還有這個非常特殊、非常奇怪的 USER 命名空間。USER 命名空間非常特殊，因為它允許通常無權限的擁有者在其內部以「root」身分進行操作。正是因為有它作為基礎，才會有 Docker 這樣不以真正的 root 身分操作的工具，以及無根容器這樣的物件。

由於其性質允許無權限使用者存取 USER 命名空間，總是會帶來很大的安全風險。在它的幫助下，無權限使用者可以實際執行通常需要 root 的程式碼。這種程式碼通常未經充分測試，且錯誤很多。今天，我們將研究一個這樣的案例，即利用 USER 命名空間惡意探索核心錯誤，從而導致無權限阻斷服務攻擊。

進入 Linux 流量控制佇列原則

2019 年，我們探索了利用 Linux 流量控制的佇列原則 (qdisc)，透過 Hierarchy Token Bucket (HTB) classful qdisc 策略為我們的一個服務排定封包。Linux 流量控制是一個使用者設定的系統，用於排定和篩選網路封包。佇列原則是用於排定封包的策略。特別是，我們希望從介面篩選和排定某些封包，並將其他封包放入 noqueue qdisc 中。

noqueue 是一種特殊情況的 qdisc，排定到其中的封包應捨棄。在實踐中，情況並非如此。Linux 會處理 noqueue，讓封包通過且不被捨棄（大多數情況下）。文檔也是這樣說明的。它還指出「無法將 noqueue 佇列原則指派給實體裝置或類別。」那麼，當我們將 noqueue 指派給一個類別時會發生什麼呢？

我們來撰寫一些殼層命令，實際展示一下這個問題：

首先，我們需要以 root 身分登入（它會為我們提供 CAP_NET_ADMIN），以便能夠設定流量控制。 然後，我們將網路介面指派給一個變數。您可使用 ip a 找到它們。虛擬介面可以透過呼叫 ls /sys/devices/virtual/net 找到。這些將與 ip a 的輸出相符。 我們的介面目前已指派給 pfifo_fast qdisc，因此我們將它取代為 HTB classful qdisc，並為其指派控制代碼 1: 。我們可以將其視為樹狀結構中的根節點。「預設值 1」會對此進行設定，以便直接透過此 qdisc 路由傳送未分類的流量，而該 qdisc 會回復到 pfifo_fast 佇列。（稍後會對此進行詳細介紹） 下面我們將一個類別添加到 root qdisc 1: ，將其指派給根 1： 1:1 的第一個分葉節點 1，並為它提供一些合理的設定預設值。 最後，我們將 noqueue qdisc 添加到我們在階層中的第一個分葉節點： 1:1 。這實際上意味著路由到這裡的流量將被排定至 noqueue

1. $ sudo -i 2. # dev=enp0s5 3. # tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1 4. # tc class add dev $dev parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit 5. # tc qdisc add dev $dev parent 1:1 handle 10: noqueue

假設我們的設定順利執行，我們將收到類似於此核心恐慌的內容：

我們知道 root 使用者負責在介面上設定 qdisc，那麼，如果 root 會損毀核心，那又如何？我們只是不將 noqueue qdisc 套用至 HTB qdisc 的類別 id：

BUG: kernel NULL pointer dereference, address: 0000000000000000 #PF: supervisor instruction fetch in kernel mode ... Call Trace: <TASK> htb_enqueue+0x1c8/0x370 dev_qdisc_enqueue+0x15/0x90 __dev_queue_xmit+0x798/0xd00 ... </TASK>

在這裡，我們利用了 HTB 的預設案例，即指派類別 id 1:2 來限速 (A)，並隱含地未將 qdisc 設為另一個類別，例如 id 1:1 (B)。排入到 (A) 佇列的封包會被篩選至 HTB_DIRECT，而排入到 (B) 佇列的封包則會被篩選至 pfifo_fast 中。

# dev=enp0s5 # tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1 # tc class add dev $dev parent 1: classid 1:2 htb rate 10mbit // A // B is missing, so anything not filtered into 1:2 will be pfifio_fast

因為對程式碼庫的這一部分並不熟悉，所以我們通知了郵件清單並建立了票證。當時這個錯誤對我們似乎並不是那麼重要。

快進到 2022 年，我們正在推動 USER 命名空間建立強化。我們使用新的 LSM 勾點 (userns_create) 擴充了 Linux LSM 架構，以利用 eBPF LSM 為我們提供保護，並鼓勵其他人也這樣做。最近，在梳理票證待處理項目時，我們重新考慮了這個錯誤。我們問自己，「我們可以利用 USER 命名空間來觸發錯誤嗎？」簡短回答就是，是的！

錯誤示範

惡意探索可以使用任何假定 struct Qdisc.enqueue 函數不是 NULL 的 classful qdisc 來執行（稍後會對此進行詳細介紹），但在本案例中，我們只是用 HTB 進行示範。

我們使用「lo」界面來示範這個錯誤可以透過虛擬界面觸發。這對於容器而言非常重要，因為在大多數情況下都是為其饋送虛擬介面，而不是實體介面。正因為如此，我們可以使用容器以無權限使用者身分損毀主機，進而執行阻斷服務攻擊。

$ unshare -rU –net $ dev=lo $ tc qdisc replace dev $dev root handle 1: htb default 1 $ tc class add dev $dev parent 1: classid 1:1 htb rate 10mbit $ tc qdisc add dev $dev parent 1:1 handle 10: noqueue $ ping -I $dev -w 1 -c 1 1.1.1.1

為了更好地理解這個問題，我們需要回顧一下原來的修補程式系列，但具體而言，是這個引入了錯誤的 commit。在本系列之前，在介面上實現 noqueue 依賴於一種駭客攻擊，如果裝置具有 tx_queue_len = 0，則該駭客攻擊會將裝置 qdisc 設為 noqueue。而 commit d66d6c3152e8 (“net: sched: register noqueue qdisc”) 明確允許使用 tc 命令添加 noqueue 而不需要繞過該限制，從而規避了這種情況。

核心檢查我們是否處於 noqueue 情況下的方法是檢查 qdisc 是否具有 NULL enqueue() 函數。回想一下，noqueue 在實踐中不一定會捨棄封包？在該檢查失敗的情況下，下列邏輯會處理 noqueue 功能。為了讓檢查失敗，作者不得不_欺騙_從 noop_enqueue () 到 NULL 的重新指派，方法是在初始化中使 enqueue = NULL 並在執行階段中呼叫（遠離前面的 register_qdisc()）。

這就是 classful qdiscs 發揮作用的地方了。對加入佇列函數的檢查不再是 NULL。在此呼叫路徑中，現在將其設為 HTB（在我們的範例中），因此允許將 struct skb 加入佇列，方法是呼叫函數 htb_enqueue()。進入那裡後，HTB 會執行查詢來提取指派給分葉節點的 qdisc，最後嘗試將 struct skb 排入到所選的 qdisc，該 qdisc 最終會到達此函數：

include/net/sch_generic.h

我們可以看到，加入佇列流程與實體/虛擬介面完全無關。將佇列加入介面時，會執行權限和驗證檢查，這就是 classful qdics 假定佇列不是 NULL 的原因。瞭解這些資訊後，我們有幾種解決方案可以考慮。

static inline int qdisc_enqueue(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch, struct sk_buff **to_free) { qdisc_calculate_pkt_len(skb, sch); return sch->enqueue(skb, sch, to_free); // sch->enqueue == NULL }

解決方案

我們有幾種解決方案，從我們認為最好的到最差的都有：

遵循 tc-noqueue 文件，不允許將 noqueue 指派給 classful qdisc 不檢查 NULL，而是檢查 struct noqueue_qdisc_ops，並將 noqueue 重設為 noop_enqueue 對於每個 classful qdisc，檢查 NULL 和後援

雖然我們最終選擇了第一個選項：「不允許 qdisc 類別為 noqueue」，但第三個選項在程式碼中建立了大量變換，並且不能完全解決問題。未來的 qdiscs 實作可能會忘記這項重要的檢查以及維護人員。但是，放棄第二個選項的原因似乎更有趣。

我們未遵循該方法的原因是，我們需要先回答以下問題：

為什麼允許 classful qdiscs 為 noqueue？

這與文件互相矛盾。該文件確實包含一些在實踐中沒有完全遵循的先例，但我們需要對其進行更新來反映目前的狀態。這樣做是很好，但除了移除 NULL 取值錯誤，並沒有解決行為變更問題。

如果我們允許 qdiscs 為 noqueue，會發生什麼行為變更？

這很難回答，因為我們需要確定該行為應該是什麼。目前，當針對介面套用 noqueue 作為 root qdisc 時，採取的做法就是基本上允許處理封包。宣告類別的後援則是另外一個問題。它們可能都有各自的後援規則，那我們如何知道什麼是正確的後援呢？有時在 HTB 中，後援是使用 HTB_DIRECT 通過，有時是 pfifo_fast。那其他類別呢？也許相反，我們應該回復到預設的 noqueue 行為，因為它是用於 root qdiscs 的？

我們認為，走這條路只會讓佇列變得更混亂、更複雜。我們還可以提出一個論點：將此類變更視為功能新增，而不一定是錯誤修正。無需贅言，現在遵循目前的文件來防止漏洞似乎是更吸引人的方法，而其他問題可以稍後解決。

重點

首先，盡快套用此修補程式。然後考慮透過下列設定強化系統上的 USER 命名空間：設定 sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone =0 （該設定僅允許 root在 Debian 核心中建立 USER 命名空間）、 sysctl -w user.max_user_namespaces =[number] （針對流程階層），也可以考慮將這兩個修補程式向後移植： [security_create_user_ns()](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=7cd4c5c2101cb092db00f61f69d24380cf7a0ee8) 和 SELinux 實作（現在位於 Linux 6.1.x 中），讓您可以使用 eBPF 或 SELinux 來保護系統。如果您確定不使用 USER 命名空間，在極端情況下，則可以考慮使用 CONFIG_USERNS=n 關閉該功能。這只是利用命名空間來執行攻擊的一個例子，將來肯定會出現更多不同嚴重程度的此類攻擊。

特別感謝 Ignat Korchagin 和 Jakub Sitnicki 幫忙檢閱程式碼，並協助在實踐中示範錯誤。