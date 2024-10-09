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2021年12月10日

Log4j2 漏洞 (CVE-2021-44228) 內部

昨天，也就是 2021 年 12 月 9 日，公開了基於 Java 的熱門記錄套件 Log4j 中的一個嚴重漏洞。該漏洞允許攻擊者在遠端伺服器上執行代碼，即所謂的遠端代碼執行 (RCE)。由於 Java 和 Log4j 的廣泛使用，這可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 出現以來，網際網路上最嚴重的漏洞之一。 ...