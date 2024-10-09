Cloudflare 的 ML Ops 平台
2023-12-07
為了幫助我們的團隊繼續高效創新，我們的 MLOps 團隊與 Cloudflare 的資料科學家合作實施了以下最佳做法...繼續閱讀 »
2023-12-07
為了幫助我們的團隊繼續高效創新，我們的 MLOps 團隊與 Cloudflare 的資料科學家合作實施了以下最佳做法...繼續閱讀 »
2023-12-01
多年來，CPU 能力一直在快速增長，並且啟用 GPU 支援顯著拓寬了伺服器在各個領域的適用性，包括機器學習和推理。Cloudflare 第 12 代運算伺服器正在轉向 2U1N 外形尺寸，以最佳化散熱設計，有效容納高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同時保持效能和可靠性...
2023-01-25
增強 Arm 安全開機鏈結，提高現代系統上的平台安全性...
2022-12-14
我們的硬體可持續性舉措包括盡可能久地使用硬體元件、在需要報廢時負責任地回收，以及選擇最節能的選項來完成我們的工作...
2022-12-14
今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備...
2022年5月26日
Cloudflare 處理韌體漏洞的方式，以及我們如何保護內部資料...