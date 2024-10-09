Cloudflare 第 12 代伺服器：2U1N 外形尺寸，更大、更好、更散熱

2023-12-01

多年來，CPU 能力一直在快速增長，並且啟用 GPU 支援顯著拓寬了伺服器在各個領域的適用性，包括機器學習和推理。Cloudflare 第 12 代運算伺服器正在轉向 2U1N 外形尺寸，以最佳化散熱設計，有效容納高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同時保持效能和可靠性 ...