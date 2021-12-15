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防範 CVE-2021-45046 ─ 額外的 Log4j RCE 漏洞

2021-12-15

閱讀時間：1 分鐘
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緊接著 CVE-2021-44228 之後，隨之發佈了第二個 Log4J CVE──CVE-2021-45046。對於這個新的 CVE，我們先前針對 CVE-2021-44228 發佈的規則也能夠提供相同等級的防護。

該漏洞目前正被大肆利用，因此所有使用 Log4J 的人都應盡快更新至版本 2.16.0，即使先前已更新到 2.15.0 亦然。您可以在可在 Log4J 下載頁面找到最新版本。

使用 Cloudflare WAF 的客戶有三條規則來幫助緩解任何漏洞利用嘗試：

規則 ID

描述

預設動作

100514 (舊版 WAF)6b1cc72dff9746469d4695a474430f12 (新版 WAF)

Log4J Headers

BLOCK

100515 (舊版 WAF)0c054d4e4dd5455c9ff8f01efe5abb10 (新版 WAF)

Log4J Body

BLOCK

100516 (舊版 WAF)5f6744fa026a4638bda5b3d7d5e015dd (新版 WAF)

Log4J URL

BLOCK

該緩解被拆分為三條規則，分別檢查 HTTP 標頭、內文和 URL 。

除了上述規則以外，我們也發佈了第四條規則，能夠防範更大範圍的攻擊，但代價是誤判率較高。因此我們已提供該規則，但並未預設將其設定為 BLOCK：

規則 ID

描述

預設動作

100517 (舊版 WAF)2c5413e155db4365befe0df160ba67d7 (新版 WAF)

Log4J 進階 URI、標頭

DISABLED

誰受到影響

Log4J 是一個強大的 Java，基於 Apache Software Foundation 維護的記錄庫。

在 >= 2.0-beta9 且 <= 2.14.1 的所有 Log4J 版本中，設定、記錄訊息和參數中使用的 JNDI 功能可能被攻擊者利用來執行遠端代碼。尤其是，當訊息查詢替代啟用時，能夠控制記錄訊息或記錄訊息參數的攻擊者可以執行從 LDAP 伺服器載入的任意代碼。

此外，先前在版本 2.15.0 中提供的 CVE-2021-22448 緩解方法並不足以防範 CVE-2021-45046。

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