防範 CVE-2021-45046 ─ 額外的 Log4j RCE 漏洞
2021-12-15
緊接著 CVE-2021-44228 之後，隨之發佈了第二個 Log4J CVE──CVE-2021-45046。對於這個新的 CVE，我們先前針對 CVE-2021-44228 發佈的規則也能夠提供相同等級的防護...繼續閱讀 »
2021-12-15
緊接著 CVE-2021-44228 之後，隨之發佈了第二個 Log4J CVE──CVE-2021-45046。對於這個新的 CVE，我們先前針對 CVE-2021-44228 發佈的規則也能夠提供相同等級的防護...繼續閱讀 »
2021-12-14
2021 年 12 月 9 日，全世界得知 CVE-2021-44228 這種零時差漏洞利用正在影響 Apache Log4j 公用程式。Cloudflare 立即更新了我們的 WAF 以協助防範這個漏洞，但...
2021-12-10
當 Cloudflare 知曉發生新的安全性漏洞時，我們快速將團隊集合起來回答二個不同問題：(1) 我們可以做什麼以確保我們客戶的基礎結構受到保護，以及 (2) 我們可以做什麼以確保我們自身環境安全...
2021-12-10
我不久前曾寫到有關如何緩解 Log4j 中的 CVE-2021-44228、漏洞的緣由以及 Cloudflare 為客戶提供的緩解措施。正如我所寫到的，由於漏洞的嚴重性，我們正推出針對我們「免費」客戶的保護。...
2021年12月10日
昨天，也就是 2021 年 12 月 9 日，公開了基於 Java 的熱門記錄套件 Log4j 中的一個嚴重漏洞。該漏洞允許攻擊者在遠端伺服器上執行代碼，即所謂的遠端代碼執行 (RCE)。由於 Java 和 Log4j 的廣泛使用，這可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 出現以來，網際網路上最嚴重的漏洞之一。...
2021年12月10日
2021 年 12 月 9 日，公開了一個會影響常用 Apache Log4j 公用程式的零時差漏洞 (CVE-2021-44228)，該漏洞利用可能導致遠端代碼執行 (RCE)。...