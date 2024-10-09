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2021年3月18日

Cloudflare 自發邊緣 DDoS 保護之剖析

很高興來談談我們的 DDoS (分散式阻斷服務) 保護系統。這套系統現已部署到 Cloudflare 全球所有 200 多個資料中心，正在積極為所有客戶提供保護，防禦第 3-7 層 (OSI 模型) 上的 DDoS 攻擊，無需人工干預。這還顯著提高了我們網路的韌性。作為我們非計量 DDoS 保護承諾的一部分，我們不會因客戶受到 DDoS 攻擊就增加收費。 ...