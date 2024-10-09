尋找 Linux 核心中掛起工作的原因
2025-02-14
Linux 核心可能會產生掛起工作警告。搜尋網際網路和核心文件，您可以找到一個簡短的解釋，即處理序卡在不可中斷狀態。...繼續閱讀 »
2025-02-14
Linux 核心可能會產生掛起工作警告。搜尋網際網路和核心文件，您可以找到一個簡短的解釋，即處理序卡在不可中斷狀態。...繼續閱讀 »
2023-01-31
在 6.1.6 之前的 Linux 核心中，流量控制子系統中的 NULL 指標取值錯誤可讓無權限使用者透過使用「tc qdisc」和「tc class」命令設定的特製流量控制設定，觸發阻斷服務（系統當機）...
2023-01-16
Linux 核心的虛擬乙太網路驅動程式中的一個競爭條件導致封包內容偶爾損毀，進而導致我們的一個 DDoS 緩解系統執行不必要的封包捨棄。這篇部落格文章描述了我們偵錯這個複雜問題的思考過程以及使用的技術...
2022-11-28
許多洩漏是由於軟體錯誤和安全漏洞而發生的。在這篇文章中，我們將了解 Linux 內核如何幫助保護加密金鑰免受一整類潛在安全漏洞的影響：記憶體存取違規事件...
2022-07-26
在本篇部落格貼文中，我將與大家分享我深入 Linux 網路堆疊的旅程，試著去瞭解 TCP 連線接收端的記憶體及視窗管理情況...
2022年6月29日
使用 LSM BPF，開發人員無需設定或載入核心模組即可編寫精細原則。LSM BPF 程式在載入時進行驗證，然後在呼叫路徑中連線 LSM 勾點時執行...
2021年3月18日
很高興來談談我們的 DDoS (分散式阻斷服務) 保護系統。這套系統現已部署到 Cloudflare 全球所有 200 多個資料中心，正在積極為所有客戶提供保護，防禦第 3-7 層 (OSI 模型) 上的 DDoS 攻擊，無需人工干預。這還顯著提高了我們網路的韌性。作為我們非計量 DDoS 保護承諾的一部分，我們不會因客戶受到 DDoS 攻擊就增加收費。...