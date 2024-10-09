DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。 ...

2024 年在臨近結束時又發生了一起重大事件。Cloudflare 緩解了另一起破紀錄的 DDoS 攻擊，峰值達到 5.6 Tbps。 ...

如果我們繪製與過去 10 年中觀察到的大型 DDoS 攻擊相關的指標，它是呈指數曲線穩定增長並不斷變得陡峭，還是更接近線性增長？我們的分析發現，這種成長不是直線式的，而是指數曲線，斜率會因指標（rps、pps 或 bps）而異。 ...

DDoS 攻擊數量在 2024 年第三季出現了激增。Cloudflare 緩解了將近 600 萬次 DDoS 攻擊，較上一季增長 49%，較去年同期增長 55%。 ...

Cloudflare DDoS 防禦系統成功地自動偵測並緩解了一次每秒 3.8 Tbps 的 DDoS 攻擊，這是有史以來規模最大的一次攻擊，它是持續一整個月的百餘次超大規模第 3/4 層 DDoS 攻擊的一部分。 ...