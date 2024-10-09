遭受 2,050 萬次 DDoS 攻擊，較去年同比增長 358%：Cloudflare 2025 年第一季度 DDoS 威脅報告
2025-04-27
DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。...繼續閱讀 »
2025-04-27
DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。...繼續閱讀 »
2024-11-20
如果我們繪製與過去 10 年中觀察到的大型 DDoS 攻擊相關的指標，它是呈指數曲線穩定增長並不斷變得陡峭，還是更接近線性增長？我們的分析發現，這種成長不是直線式的，而是指數曲線，斜率會因指標（rps、pps 或 bps）而異。 ...
2024-10-23
DDoS 攻擊數量在 2024 年第三季出現了激增。Cloudflare 緩解了將近 600 萬次 DDoS 攻擊，較上一季增長 49%，較去年同期增長 55%。...
2024-10-02
Cloudflare DDoS 防禦系統成功地自動偵測並緩解了一次每秒 3.8 Tbps 的 DDoS 攻擊，這是有史以來規模最大的一次攻擊，它是持續一整個月的百餘次超大規模第 3/4 層 DDoS 攻擊的一部分。...
2024年7月09日
歡迎閱讀第 18 版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。這些報告每季發布一次，提供對 Cloudflare 網路中觀察到的 DDoS 威脅情勢的深入分析。本版重點關注 2024 年第二季。...
2024年4月16日
2024 年從一開始便令人震驚。Cloudflare 的自發系統在今年第一季緩解了超過 450 萬次 DDoS 攻擊，比去年增加了 50%...
2024年3月06日
由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略...
2024年1月09日
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...
2023年10月26日
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023年10月10日
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023年10月10日
「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊...
2023年8月31日
在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢...
2023年8月21日
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023年3月29日
在過去 24 小時內，Cloudflare 觀察到針對澳大利亞大學網站的 HTTP DDoS 攻擊。正如最近的 Telegram 帖子所揭示的那樣，大學是親俄羅斯駭客組織 Killnet 及其附屬機構 AnonymousSudan 公開攻擊的幾個群體中的第一個...
2023年2月13日
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2023年1月27日
今天，在奧斯維辛死亡集中營解放 78 周年之際，我們緬懷國際大屠殺紀念日。透過 Cloudflare 的 Galileo 專案，我們保護了大屠殺教育網站和處於危險中的公眾利益團體。閱讀更多內容，瞭解 2022 年針對這些群體的攻擊增長情況...
2022年7月11日
位置感知 DDoS 防護還會利用 Cloudflare 的機器學習模型來識別可能是自動化的流量。您可以將其用作額外訊號，來提供更準確的保護...
2022年7月06日
歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。...
2022年6月14日
在上週，Cloudflare 自動偵測並緩解了一場每秒 2600 萬個請求的 DDoS 攻擊，這是有記錄以來最大規模的 HTTPS DDoS 攻擊...