Cloudflare 的 AI WAF 如何主動偵測到 Ivanti Connect Secure 關鍵 zero-day 漏洞
2024-01-23
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...繼續閱讀 »
2024-01-23
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...繼續閱讀 »
2021-12-10
昨天，也就是 2021 年 12 月 9 日，公開了基於 Java 的熱門記錄套件 Log4j 中的一個嚴重漏洞。該漏洞允許攻擊者在遠端伺服器上執行代碼，即所謂的遠端代碼執行 (RCE)。由於 Java 和 Log4j 的廣泛使用，這可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 出現以來，網際網路上最嚴重的漏洞之一。...
2021-12-10
2021 年 12 月 9 日，公開了一個會影響常用 Apache Log4j 公用程式的零時差漏洞 (CVE-2021-44228)，該漏洞利用可能導致遠端代碼執行 (RCE)。...
2021-03-07
Cloudflare 已部署受管理規則，幫助客戶防範最近在 Microsoft Exchange Server 中發現的一系列可遠端利用的漏洞...